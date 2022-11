Las 5 miniseries para ver antes del lanzamiento del Mundial

Finalmente y luego de cuatro años, llega el Mundial de fútbol y a pocos días para que el comienzo, distintas plataformas lanzaron series documentales que se enfocan en este esperado evento.

This is Football (Prime Video)

Apelando a las emociones, esta serie de seis episodios muestra el impacto que el fútbol ha tenido en historias personales. Cada capítulo sigue un sentimiento en particular ("Redención", "Confianza", "Azar", "Orgullo", "Amor" y "Asombro"), relatado a través de casos de los más variados, como un grupo de fanáticos del equipo inglés Liverpool en Ruanda, la lucha de las selecciones nacionales femeninas de Estados Unidos y Japón, y el capítulo final enfocado en la figura de Lionel Messi en uno de sus partidos más importantes con la camiseta del Barcelona: el clásico contra Real Madrid de 2019.

Los hombres que vendieron la Copa del Mundo (HBO Max)

Esta serie documental de solo dos capítulos sigue a los investigadores del Sunday Times, Heidi Blake y Jonathan Calvert, autores del libro The Ugly Game: The Qatari Plot to Buy the World Cup, quienes develaron la corrupción en la FIFA a la hora de elegir a Qatar como la sede del Mundial 2022.

Blake y Calvert hacen un repaso por las condiciones que tuvieron durante la investigación, siendo vigilados durante todo el proceso el cual comenzó en 2014 cuando una fuente confiable suministró documentos que probarían la corrupción en FIFA y los sobornos necesarios para lograr que Qatar y Rusia sean sedes de las siguientes dos Copas del Mundo. El segundo episodio muestra la investigación desarrollada por el FBI y el Servicio de Impuestos de EEUU a Chuck Blazer, un ejecutivo de la FIFA que estaba al mando de los miembros del comité de la organización. Gracias a sus cargos por evasión de impuestos, el FBI logra que Blazer coopere en la investigación sobre corrupción en la FIFA y así develar lo que sucedía dentro de la organización.

Becoming Champions (Netflix)

A través de entrevistas con escritores, historiadores, periodistas, jugadores y fanáticos, esta serie documental de 2018 repasa las historias de los ocho países que llegaron a ser campeones del mundo desde el comienzo de la Copa Mundial en 1930. Cada capítulo se enfoca en un país en particular, aunque las historias se entrelazan entre sí, y se desarrollan en orden cronológico: Uruguay, Italia, Alemania, Brasil, Inglaterra, Argentina, Francia y España.

Becoming Champions hace un repaso por los orígenes del deporte en cada país, provee contexto cultural y político y repasa la evolución de las selecciones a lo largo de los años. En el episodio final, se realiza un repaso por cada historia en particular con comentarios del periodista Santiago Segurola, el escritor John Carlin y el exjugador Jorge Valdano.

Selección Argentina: La serie (Prime Video)

Dividida en cuatro episodios, la miniserie dirigida por el director marplatense Sebastian Dietsch sigue a la Selección Argentina mientras que se prepara para competir en el Mundial de Qatar 2022. Cada episodio se enfoca en un momento particular, comenzando por la preparación para la Copa América seguido por la Finalissima contra Italia en Londres. Los últimos dos capítulos muestran, respectivamente, el paso por las eliminatorias y los amistosos para el Mundial.

Así, la serie busca reconstruir la historia de la Selección, aunque se enfoca mayormente en el equipo actual, a través de entrevistas con varios de sus jugadores (como Emiliano Martinez, Angel Di Maria, Lionel Messi, Nicolás Otamnedi, entre otros), el director técnico Lionel Scaloni, el periodista Hernán Castillo, miembros del equipo de la Selección (como utileros, analistas de partido, preparadores físicos), exjugadores y fanáticos. A su vez, muestra la importancia de la conexión con los hinchas y cómo la tecnología ha cambiado la forma en que la selección se relaciona con ellos.

Capitanes (Netflix)

La docuserie británica Capitanes sigue a seis selecciones nacionales durante las clasificaciones al Mundial. A lo largo de sus seis episodios, vemos cómo se intercalan las historias de las selecciones de Brasil, Gabón, Croacia, Jamaica, Líbano y Vanuatu mientras buscan llegar al Mundial de Qatar. En paralelo, conocemos las carreras de los capitanes de las equipos, ofreciendo una mirada a sus orígenes en el fútbol y sus logros hasta ahora. A su vez, para proveer más contexto, la serie apela a la nostalgia y se vuelve a las historias de selecciones anteriores o momentos críticos en las carreras de los capitanes.

Con entrevistas que incluyen a familiares, amigos y figuras públicas (como el escritor Paulo Cohelo), Capitanes incluye una mirada hacia cada país en particular, su cultura y situación política para observar cómo moldeó las vidas y las carreras de los líderes de equipo.

Fuente: IndieHoy