Iván Zabrodski: “Salté de las gaviotas a los cóndores y de las olas a la arena y el viento Zonda"

En un momento donde la imagen es importante, un artista relacionado a la fotografía es el nuevo “Artista en Vanguardia”.

Se trata de Iván Zabrodski quien, a pedido de la entrevistadora se presentó a sí mismo diciendo: “Me cuesta hablar de mí mismo, pero imagino que me presentaría como fotógrafo, no mucho más que eso y, como un tipo que hace casi todo para vivir de la manera más sencilla posible y disfruta profundamente lo que hace, desde siempre creo. En lo profesional, mi trabajo debería presentarme”, comenzó diciendo.

Luego el artista se definió con palabras sueltas: “Como fotógrafo o como persona quizás no coincidan y son ´Buscar´, me encanta el tirón que le pega al alma algo bello o que emociona, lo busco constantemente, como persona y como fotógrafo, pero cosas simples, que están al alcance y de todos los días, el juego de descubrir lo que pasa desapercibido; ´Preservar´, soy bastante cerrado en mis procesos internos, personales y profesionales también; ´Comprender´, creo que puedo definirlo así, es la necesidad de comprender, aunque a simple vista no haya nada que comprender, de alguna manera me las ingenio para reflexionarlo, o imaginar que pasa si fuera de otra manera… es un arma de doble filo, a veces te hace feliz , otras, jode un montón. ´Improvisar porque no tengo demasiados métodos para trabajar, ni disciplina, me largo a caminar y voy viendo que aparece, claro que preparo a mi parecer las condiciones de trabajo previamente y condicionado por lo aprendido, pero en comparación con otros fotógrafos improviso bastante; ´Incertidumbre’, la única certeza es que no tengo ninguna certeza es un constante descubrir o cambiar a lo largo de la vida, no al punto de perder la seguridad en uno mismo. Siempre me pregunto cómo sería si fuera de otra manera. Es difícil definirse en unas palabras, la esencia es difícil de ver, en uno y en otros, y creo que lo visible cambia con el tiempo o las vivencias o con quienes interactúas”, explicó Iván.

Acerca de su actividad principal Zabrodski dijo: “Lo que hago vinculado al arte es la fotografía vinculada a la danza, y a la naturaleza, es trabajo personal. Figura humana, música, semillas, flores secas, muchas cosas en pocas temáticas, el mundo es muy basto”, comenzó diciendo.

Luego sumó: “Hace unos 4 o 5 años dejé la actividad comercial con las fotos, y digamos que volví a sentirme como un hobbista, me cansó un poco la comercialización, me dediqué a disfrutar de las luces y las cámaras y vivir de otro de mis grandes afectos, las plantas, montamos un negocio con mi pareja, un viverito. Igual, de apoco estoy volviendo a los encargos fotográficos, ya los estoy extrañando”.

“Comenzó desde desde pequeño, mi viejo era fotógrafo y también pintaba, nunca voy a saber si fue un mandato o una elección lo mío con la fotografía, igual, no importa demasiado, me encanta, y eso me basta. A los 17, emigré a varios lugares buscando un título de biólogo, hasta que me asenté en Mar del Plata. Había que pagar las cuentas y las fotos lo hacían, así pasaron unos 13 años, dejé lo de ser biólogo, y me dediqué de lleno a vender mi trabajo y a divertirme con fotos de gaviotas y amaneceres en la costa. Di un salto grande cuando volví a San Juan, me encontré con más recursos para trabajar en proyectos más complejos y a una provincia que me abrió las puertas. salté de las gaviotas a los cóndores y de las olas a la arena y el viento Zonda, volver fue encontrarme un campo inmenso de tierra fértil para sembrar trabajo, que se extendió a provincias y a otros países”, detalló el apasionado artista.

“No he tenido referentes claros, al menos en la fotografía, quizás es porque nunca hice planes de dónde llegar personal y profesionalmente, simplemente avancé y traté de capitalizar lo mejor posible lo que me iba encontrando, o sea, creo que nunca tuve un objetivo claro, o estaba y nunca le preste mucha atención, sea como sea, estoy contento, no de haber llegado a ningún lado, pero sí del lugar donde estoy”.

Inmerso en una sociedad relacionada al arte en sus variadas ramas, el fotógrafo se detuvo en hablar de lo que necesita San Juan para crecer culturalmente: “Seguramente un montón de cosas que no veo, pero de lo que veo, más gente en teatros, museos y conciertos, es decir más gente con esas inquietudes. No es que hagan falta más artistas, hace falta más público. Aunque ha mejorado un montón desde hace algunos años, La gente que dirige la provincia pone muchas fichas en la cultura creo que es notable”, reconoció el “Artista en Vanguardia”.

En un año que casi se termina, Iván nos habló de sus próximos pasos y proyectos: “No puedo separar en años, las fechas no me condicionan, pero son tiempos de seguir con las fotos que me gusta hacer, la danza como una materialización fotografiable de la música en la figura humana, los pequeños tesoros que encuentro en patios y fincas a veces en el campo, volver a mostrar mi trabajo de manera presencial (muestras). Encontrar las ganas de volver a la actividad comercial, nada personalmente novedoso, cosas en las que trabajo hace tiempo sobre los sueños, canjearía la palabra por anhelos, hay muchos personales, los fotográficos, van y vienen por épocas, anhelo cosas que están al alcance y no creo en el sacrificio para llegar a donde se quiere, creo que el deseo te lleva mucho mejor y además el camino se disfruta, sea como sea hay que laburar, casi nada valioso llega solo”, finalizó Zabrodski.

Redes sociales del entrevistado: Iván Zabrodsky