Ginnie Forcher irrumpe en la literatura con una novela llena de humor y misterio

María Eugenia Forcher o tal como firma Ginnie Forcher, irrumpe en la literatura con una novela llena de drama pero con mucha comicidad. En exclusiva charló con Diario 13 y comentó los secretos mejores guardados de su ópera prima lanzada por la editorial The Orlando Books.

Ginnie es para de la nueva tanda de escritores jóvenes que no temen a la hora de hablar de historia y compatibilizarlo con el género juvenil. En este caso, mencionó que este libro llegó de un modo muy particular. 'Fue bastante loco, no es una idea como original pero yo trabajaba con Verónica, quien es la editora de editorial The Orlando Books, estaba finalizando con un libro infantil y cuando lo terminamos en enero del 2021 y que me estaba aburrido de vacaciones le dije "dame algo para hacer"'. Allí fue cuando le propusieron algo insólito, 'ella me dijo que escribiera una carta amor, no importa de qué era, quién era, la época o el contexto'. A partir de allí comenzó a cranear lo que hoy los lectores pueden apreciar.

Tal como comentó 'fui metiendo otras cosas, hay mucho de la historia de mis abuelos, de inmigración y cosas que me contaban cuando me sentaba en la mesa. Con eso fui recopilando un poco la historia familiar'. Su proceso de investigación fue compleja, ya que abordó en torno a la segunda guerra mundial. 'Yo en la parte de la resistencia partisana' señaló al hablar de uno de los focos que generó. Aunque para ello investigó mucho, sobre todo en como afectó la guerra en Italia.

'Me parece que cuando hablaba de cosas tan universales como la guerra mundial, hay que bajar a la tierra. Trate de que no fuera una lección de historia sino más bien la particularidad de esta señora en este lugar. Baje a lo más cotidiano y poder hacer sentir lo más identificado posible, para que el lector se vea reflejado en el texto' indicó Ginnie.

Si bien en un comienzo no iba a llamarse 'No somos el principio' sino 'La otra historia', ella fue repensando con base en lo que habla este libro. Es decir sobre la historia detrás de cada persona. 'Me parece que uno, desde como las relacionamos hasta como nos tomamos de eventos de la vida, nos olvidamos de pensar que atrás hay mucho atrás' enfatizó.

Luego de ello señaló que la protagonista es Guille, quien evoluciona de manera constante en la historia luego de volver a relacionarse con se antiguó amigo Joaquín. Ginnie confesó que Guille tiene mucho de ella cuando tenía 16 años, prevaleciendo la curiosidad, algo que aún posee.

Para sus lectores no dudo en decir que con 'No somos el principio' se van a divertir, 'más allá de que parece que es un dramón histórico sobre la Segunda guerra mundial y los inmigrantes, es muy divertido' indicó. A la vez ella buscó escribir algo que ella leería, es decir algo ameno, ligero y con muchos condimentos cómicos.

Entrevista completa: