Sábado de teatro en el Patio Espacio Franklin

Este fin de semana y como parte de las ofertas culturales de la provincia, se realiza el ciclo "Minuto 15 Microteatro" en el Patio Espacio Franklin.

La puesta "nace como una necesidad de incentivar la dramaturgia sanjuanina, en sus diferentes géneros, con la posibilidad de realizar un proceso corto y factible para llegar al público. Es un medio que da la oportunidad a incipientes actores y directores que aún no salieron del anonimato y develar su potencial en el fascinante mundo del teatro. Minuto 15, allana el camino y les ofrece gran parte de la producción, que muchas veces es el escollo para poner en escena una obra teatral", informó el elenco a través de un comunicado.

"Este ciclo se compone de obras teatrales no menor a 12 minutos y con un máximo de 15. Todas son de autores sanjuaninos y los mismos se encuentran presentes al momento de realizar la función, actuando, dirigiendo o simplemente cumpliendo su rol de autor. Cada día de función se puede componer de 4 a 5 obras, con distintas historias por cada una. Se realiza en espacios no convencionales, como pueden ser casas de familias, espacios abiertos y todo lugar donde no esté preparado para hacer teatro. El público asistente tiene la facilidad y posibilidad de consumir bebidas o comidas mientras especta la obra".

En esta oportunidad se presentarán: "A veces", "No me olvides", "Donde crepitan los astros" y "Las 15.00 hs".

El sábado 26 de noviembre podrán disfrutarse de dos funciones, a las 20.30 y 22.30 en Entre Ríos 1116 sur, Trinidad.

Reservas e info: 2645074599