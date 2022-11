Mingo Moreno: “El rock de los ochenta me transformó”

Nuevamente un músico de rock llega a la columna de “Artistas en Vanguardia” para contar, en primera persona, sus proyectos, comienzos y sueños.

Este sábado es el turno de Mingo Moreno quien, en el comienzo de la entrevista dijo: “¡Hola, soy Mingo Moreno! persona, padre, músico de alma no académico con título ad-honorem creo”, expresó divertido.

Luego se refirió a él y detalló: “Soy frontal, sincero, visceral, honesto, impulsivo. Creo que por de donde provengo y mi educación, me hicieron adquirir muchos valores que trato de transmitir con mi forma de ser para todos, pero a mis hijos principalmente. También bastante inconformista en lo que se refiere a afrontar el trabajo con la música”, reconoció.

Actualmente tocando su bajo en la banda TÏMO, Mingo comentó: “Mi actividad principal es ser músico y bajista. Estoy en un grupo creado junto a Sebastián Carrera (batería), y que integran, Emi Rodríguez (viola y voces), Lucas Castro (teclas y viola) y Blackie Ortuño (cantante)”.

Acerca de sus comienzos con la música, Moreno relató: “Mi relación con la música/arte creo que comenzó a penas me gestaron. Porque creo que eso se trae y se transmite en nuestros genes. Muchos dicen que es un don, lo cual no lo sé a ciencia cierta, pero en mi caso vi que ese legado (el del arte) se trae. Mi viejo era profesor en la Esc. Industrial D.F. Sarmiento en taller de Fundición, se llamaba Domingo Jorge Moreno, y fue ´alumno´ de Miguel ängel Sugo (con el cual tuvo una amistad muy grande). Creó muchas de las esculturas, placas conmemorativas, escudos, en bronce que hoy vemos en la UNSJ en las distintas facultades y escuelas, además de campanas de distintas iglesias de la provincia. Y mi vieja, Zulma en su juventud, tocaba la guitarra, me mandó a clases de piano y comenzó a enseñarse el instrumento de cuerdas. Obviamente aunque yo creo que quería más jugar que otra cosa, no me resultaba muy difícil porque mis padres ya veían algo en mí”, expresó.

“Luego algunos años en la Escuela de Música, piano con la profesora Rita Soria y luego oboe no el maestro Llull, llegué al Coro de niños de Ana María Oro hasta que empecé el secundario. Allí la música de rock nacional e internacional de los ochenta me transformó por lo que decidí abandonar lo académico para comenzar con las famosas Cantarock. Luego, vinieron años con Los Gente Común junto a mi hermana Grachi Moreno, mi gran sueño con RockaRolla, donde pasé los años más felices desde mediados de los ‘80 hasta hace 3 años, junto a Marcos Escudero en batería, José Luis Miolano, primera guitarra y varios cantantes a lo largo de esos años como Rodolfo Navarro, Mauricio Galoviche, Federico Bustelo, Andrea Alaniz, Marcelo -cejas -Guevara, y algún par más de amigos todavía".

Con la música como motivo principal en su vida, Mingo recordó sus influencias más fuertes: “Mis referentes uff! creo que muchos genios marcaron en mí su impronta musical y que, de esa mezcla en los distintos géneros musicales, de lo clásico académico hasta lo popular y moderno, me dejaron su huella consciente o inconscientemente. Puedo nombrar a Bach, Beethoven, Jaco Pastorius, Pedro Aznar, Guillermo Vadalá, Flea, Marcus Miller, Nathan East, y varios genios más”, dijo el bajista.

Convencido que a San Juan le sobra talento y calidad artística, el entrevistado comentó: “Creo en la provincia hay una sobrada genialidad y ´expertice´ en nuestros artistas con capacidades y aptitudes única, como el caso de Paulo Carrizo y Cande Buasso que fueron nominados a los Latin Grammy”.

Atento y dedicado a lo que se viene, Mingo detalló sus próximos pasos: “Los proyectos para lo que resta del año es seguir afianzando a la banda la provincia, tocando en los diversos lugares y desde ya nuestro cronograma de actuaciones está publicado en las redes sociales del grupo”.

“Con respecto a mis sueños.... bueno hoy por hoy, son más puestos en la realidad que me toca vivir, por ejemplo, con la banda es continuar con el ritmo y lograr consolidarnos en el ambiente y que, aunque nos conocen a cada uno de nosotros de otras bandas con distintas formaciones, la idea es que nos escuchen con este nuevo proyecto, que la verdad está bárbaro. Nos caracterizamos por la fuerza que trasmitimos como músicos en cada tema que ejecutamos y la energía que se siente en los shows cuando nos presentamos. Nosotros lo vemos reflejada en las reacciones del público y eso nos está llenando cada vez más de satisfacción. También nos hace saber que vamos por un camino que la gente nos está marcando como el correcto aparentemente y por las fechas que de los bares y lugares nos ofrecen” dijo Moreno.

Para cerrar el artista sanjuanino comentó: “La verdad, estoy gratamente sorprendido, y empieza a brotar en mí nuevamente ese sueño que todos los músicos tenemos... de crear, mostrar y recibir la buena devolución del público que nos hace seguir intentándolo siempre!”, cerró.

