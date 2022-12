Netflix anunció sus mejores cinco películas

En el primer día de diciembre, Netflix comunicó el listado de las cinco películas más importantes de este año.

Las producciones incluyen grandes directores como Alejandro González Iñárritu y Guillermo del Toro.

Pinocho de Guillermo del Toro

2022 - Dir: Guillermo del Toro

"El ganador del Óscar Guillermo del Toro reinventa la historia de la marioneta de madera en un asombroso musical con animación cuadro por cuadro". Este film llegó primero a salas de cine seleccionadas pero a partir del 9 de diciembre estará disponible en la plataforma. La cinta ha recibido grandes elogios de la crítica y se trata de un abordaje de la clásica historia del niño de madera desde la particular visión de del Toro.

BARDO, falsa crónica de unas cuantas verdades

2022 - Dir: Alejandro González Iñárritu

Sin dudas, para los amantes del cine, uno de los títulos más esperados del año es lo nuevo de Alejandro González Iñárritu, quien volvió a filmar en México para contar una historia introspectiva, signada por una estética surrealista. "Un aclamado periodista y documentalista realiza un viaje en el que confronta su pasado, lo absurdo de sus memorias y su identidad" reza la sinopsis del film que llegará al streaming el 16 de diciembre.

Eco en el cañón

2016 - Dir: Andrew Slater

En lo que respecta a documental, desde este jueves 1 de diciembre ya se podrá ver Eco en el cañón, un film de 2016 que cuenta con las intervenciones de diferentes exponentes de la música, entre ellos: The Byrds, The Beach Boys, Buffalo Springfield, The Mamas and the Papas, Tom Petty, Brian Wilson, Stephen Stills, David Crosby y Graham Nash. Está dirigido por Andrew Slater e indaga en la escena musical del barrio de Los Ángeles Laurel Canyon.

Matrimillas

2022 - Dir: Sebastián de Caro

"Una pareja joven con hijos se encuentra transitando una crisis y parecen haber agotado todas las instancias para poder resolver sus problemas de pareja. Como última solución, deciden utilizar una aplicación que les suma o resta puntos de acuerdo al mérito que vayan haciendo el uno con el otro. En un principio, todo parece funcionar perfectamente, pero la obsesión por acumular puntos y ganar independencia, hará que sus vidas terminen completamente fuera de control". Este film argentino está dirigido por Sebastián de Caro y protagonizado por Luisana Lopilato y Juan Minujín. Esta comedia tendrá estreno exclusivo en la plataforma el 7 de diciembre.

Glass Onion: Un misterio de Knives Out

2022 - Dir: Rian Johnson

Finalmente, para los fanáticos de Knives Out, Netflix estrenará el 23 de diciembre la secuela titulada Glass Onion. "En la secuela de Entre navajas y secretos, Benoit Blanc viaja a Grecia para descifrar un misterio con nuevos sospechosos". Este también es uno de los lanzamientos más esperados dado el gran éxito de la entrega anterior. El elenco está conformado por Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Dave Bautista, Kate Hudson y Ethan Hawke.

