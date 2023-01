Banksy vende su arte para ayudar a los afectados en Ucrania

En noviembre de este año, el artista callejero Banksy recorrió las las calles de Ucrania que sólo mostraban los escombros y residuos propios de la guerra.

Fiel a su estilo y forma de vida, el polémico artista dejó una serie de obras que denunciaban el accionar bélico de Rusia y las consecuencias de los ataques a los ciudadanos, informó IndieHoy.

Luego de este viaje, el autor puso a la venta 50 copias de una obra en colaboración con Legacy of War Foundation para recaudar dinero y ayudar a los afectados. La imagen deja ver a un ratón que ha logrado arañar el costado de una caja que dice "Frágil" pero lentamente se desliza hacia abajo, dejando sus arañazos en el camino.

Los interesados pueden conseguir esta copia a través de este link estará firmada, numerada y montada en un marco de madera. Las obras cuestan £5.000 (más impuestos) y todas las ganancias de la venta financiarán los suministros para el equipo de Legacy of War en Ucrania.

"En Ucrania vi a un equipo de Legacy of War entrar y proporcionar atención médica, calentadores, agua dulce y una cara amigable a algunas personas muy desesperadas en un edificio bombardeado", dijo Banksy en referencia a las obras que pintó en el país. "También me prestaron una de sus ambulancias para trabajar, lo que resultó ser extremadamente útil cuando una babushka enojada me encontró pintando en su edificio y llamó a la policía. Siento que lo menos que debo hacer es recaudar suficiente dinero para reemplazar las matrículas de la ambulancia que calenté" (vía My Modern Met).