Belén Ramet estrena música y viajará a Broadway para formarse

En un momento especial de año, la artista local Belén Ramet visitó los estudio de Canal 13 San Juan y en un encuentro con Daniel Tejada en "Banda Ancha", anunció el estreno de su Live Jazz Session este lunes a las 19 horas.

Antes, la música se refirió a sus presentaciones post pandemia y aseguró: "Este año hice cuatro conciertos con la Orquesta Sinfónica, siempre se hacía uno y , a sala llena la gente se mostró feliz, aplaudiendo, emocionada y conmovida por un hecho musical. recibo mensajes en donde me agradecen por la música que nos permite una conexión directa a las emociones, con tu yo interno", comentó.

Luego Ramet comentó la oportunidad que sumarse a una beca de formación en Broadway de la que participaron más de 400 cantantes iberoamericanos: "En mi categoría había gente de todas partes del mundo y yo lo veía muy difícil. Eran todos grandes cantantes con carreras iniciadas pero envíe mi audición con total humildad. Pasaron los meses y de pronto me llega un mail en donde me anunciaron que me gané la beca... pensé que era una broma", comentó.

Luego sumó: "Me pareció que la mejor fecha es en julio, me voy al Times Square y tendré como profesores a artistas de Broadway, en grabar en reconocidos estudios y, muchas actividades también me reuniré con una comunidad hermosa de artistas hispanohablantes que compartiremos la misma pasión por la música", concluyó.