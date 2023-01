Mano a mano con Beta Suarez: 'La escritura es una zona de mucho placer y trabajo para mi'

La licenciada en comunicación Beta Suárez lanzó su nuevo libro denominado 'Regla de Tres'. El mismo esta cargado de emociones y mucho amor. Sobre este lanzamiento que encara con la editorial VRYA, charló en exclusiva con Diario 13.

Regla de Tres de Beta Suárez es una novela en la que la muerte, el duelo, los mandatos sociales y los vínculos familiares se narran a través de anécdotas del pasado de una abuela y el presente de tres nietas. Con una narrativa contemporánea, la autora logra crear una historia real y creíble para los lectores. La autora describe varias etapas en la vida de la abuela Ágata: como niña tierna y singular; como una rebelde joven, que se atrevió a cruzar ciertos límites para cumplir sus deseos más íntimos y como mujer faro y refugio de sus tres nietas. Pero también pone foco en las hermanas que cada una con sus diferencias van descubriendo a su abuela que las crio.

Beta Suárez sabe de lo que habla, lo hace con mucho amor y es así como generó una novela que ya es codiciada por muchos lectores. Ella indicó en este medio 'intente cuidar bastante las reflexiones que están más cerca de las referentes de los personajes. No hay ninguna intención mía de bajar línea porque no me gustan los libros que bajan línea, no es el tipo de literatura que a mí me gusta'. A la vez aludió 'me parece que uno cuando inventa un mundo tiene la posibilidad de que los personajes sean un poco incorrecto'.

También, señaló que hay reflexiones sobre el duelo en todo el libro. 'Esta muy presente y como todos tuvimos tenemos que pasar por ello te puedes sentir identificado con el tema. Pero el tema puede ser qué no está mal no tomar todo tan en serio, qué es lo que propone Ágata. Quien a pesar de las desgracias ve que en realidad hay otras cosas para ver, y no tomarte tan en serio todo. Además, hay un tema qué es lo que se hace sí repetimos la historia de nuestros antepasados sin conocerla' comentó la autora.

Sobre este libro declaró 'Yo tenía muchas ganas de escribir una novela, entonces escribo todos los días de mi vida. Pero necesitaba que la novela tuviera un desafío desde el ejercicio de la escritura. Primero porque me sirve a mí y segundo porque nunca subestimo al que está del otro lado. Además de contar una historia, pienso qué es lo mejor que puedo darles a los lectores y es este ejercicio'. Asimismo, explicó lo respectivo a la escritura: 'no solamente está desdoblado el tiempo, sino también está desdoblado el narrador'. A ello sumó 'La historia está contada desde el universo femenino', por ello hay un relato conmovedor y significativo.

En este libro hay muestras de cierto matriarcado en la familia, por ello explicó 'hay una historia en nuestro país de un mundo para afuera absolutamente patriarcal que nos determina nuestra vida y puertas para adentro hay un universo femenino. En donde el universo de la casa era el universo de la mujer'. Por este motivo agregó 'lo que le pasa en el libro no es una intención desde ese lugar, pero si de contar desde una mirada femenina'. En cuanto los personajes masculinos 'son tan importantes como el femenino y no son ni muy bueno ni muy malo. Si son muy relevantes en la vida de estas mujeres, pero está contado por una mujer'.

'El amor atraviesa el libro. Hay un montón de historias de distintos tipos de amor y eso sí tenía ganas de que sea así que, que sea algo más coral', aludió Beta. A ello le agregó 'me puse a pensar o que pensaba yo del amor no llega ningún lado, pero si a esto del amor deseado debería ser ese que no necesitamos para vivir y entonces que venga a enriquecernos, que lo podamos disfrutar'. También explicó 'lo que sí creo que les va a pasar a los lectores y lectoras es que van a ver y van a reconocer a las mujeres importantes de sus vidas'

Su proceso de escritura es complejo pero muy interesante. Sobre ello mencionó 'disfruto mucho mi trabajo porque está alineado la comunicación. La escritura es cómo es una zona de mucho placer para mí y de mucho trabajo'. Además, informó 'por supuesto que se viene una novela romántica, pero no le empecé todavía. Estamos esperando el lanzamiento de Regla de tres y que pase el verano'.



Ella fue parte del proceso de selección de la portada y quedó muy feliz con el resultado. Este libro para ella llega como un cierre de broche de oro para un año plagado de letras y cariño en el mundo de la literatura. Es así como ella plasma su último libro con historias con mujeres que a pesar de las heridas son fuertes y con una enorme capacidad de amar.

