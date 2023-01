Leonardo Karam, el joven escritor sanjuanino, lanzó su primer libro

En este fin de año y con la intención de visibilizar el talento local, Canal 13 San Juan presentó en "Banda Ancha" al joven escritor Leonardo Karam.

El profesor de Educación Física fue entrevistado por Daniel Tejada y relató su pasión por las letras y el lanzamiento de su primer libre, luego de varios años de escribir y difundir su arte entre sus amigos y conocidos.

"Desde que era muy pequeño me encantaban las historias de fantasía y pensé que si la película es buena, fui a buscar el libro y eso me apasionó... Siempre pensé que era muy loco lo que se podía transmitir desde las palabras. En la Educación Física también me gusta enseñar para crear y, con eso en claro, tomé la gimnasia como mi profesión y como hobby la escritura", comentó el entrevistado.

Con la literatura fantástica como eje, el joven presentó "El Diario de Leonard Flint" y sobre su reciente producción comentó: "Son las travesías de un joven, en 2019 en una época actual. Este personaje, como yo, es súper curioso y en vacaciones con su familia quiere bucear y, en esa aventura, encuentra un mapa, del mundo moderno pero con variaciones", adelantó el entrevistado.

"Este libro me llevó un año escribirlo pero, como tengo la creatividad elevada, fui anotando y comencé a madurar la idea. Desde ahí comencé a crear y a sentir los personajes, el lugar donde ocurría la historia y cómo, me decidí hacerlo en primera persona, por eso es un diario. La idea es hacerlo en saga, para que tenga una continuación y que la historia tenga cinco libros conectados", dijo Karam.

De la mano de la editorial mendocina Tinta de Luz, Karam publicó su libro que ya comenzó a comercializar su libro a través de su cuenta de Instagram personal y de otros medios importantes como Amazon y Mercado Libre.

"Publicar un libro es muy loco, recién estoy cayendo y eso me hace muy feliz... hace cuatro años que escribo de manera profesional y lo siento como el inicio de un camino", cerró Karam.