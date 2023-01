Dos músicos sanjuaninos fueron becados a Estados Unidos

Con vistas a seguir creciendo profesionalmente, dos artistas locales fueron seleccionados para capacitarse en Estados Unidos, más precisamente en la Universidad de Indiana en junio del próximo año.

El Ministerio de Turismo y Cultura, a través del Teatro del Bicentenario, anunció los beneficios de dos músicos sanjuaninos que recibieron una beca para perfeccionarse en la “Jacobs School of Music”. Ambos participaron del Festival Indiana 2022 - Programa Intensivo de Formación en Técnica e Interpretación Musical.

Los beneficiados son Julieta Grosso, de 17 años, alumna de violín del Festival de Indiana, ganadora de la Beca Festival Indiana 2022 para asistir al "Summer String Academy 2023" de la Jacobs School of Music de Indiana desde el 17 de junio hasta el 15 de julio del 2023. La beca, que otorga la Fundación Amigos del Teatro del Bicentenario y el Teatro del Bicentenario, es un reconocimiento por su desempeño destacado como estudiante durante el Festival.

Por otro lado, el violinista Leandro Balderrama, resultó ganador de la Beca Festival Indiana 2022 para asistir al "Retreat for Violinists and Violists" de la Jacobs School of Music de Indiana del 17 al 30 de junio del 2023. La beca fue otorgada por la Fundación del Banco San Juan y el Teatro del Bicentenario en reconocimiento a su desempeño destacado como Profesor Asistente durante el Festival, informó la web del Gobierno de San Juan.

Virginia Agote, Secretaria de Cultura aseguró que los becados son jóvenes con altísimo nivel profesional: “Cuando uno diagrama espacios culturales resulta clave acompañarlos desde un primer momento en formación. El Teatro del Bicentenario ha sido muy importante en la facilitación de esa formación con el logro de estos intercambios”, añadió.

“La herramienta de las becas a través de la Ley de Mecenazgo es muy importante porque son costos que las personas muchas veces no pueden abarcar. Este compromiso privado con la intención de apoyar a artistas sanjuaninos es fantástico”, concluyó.

Por su parte, Eduardo Savastano, de la Fundación Amigos del Teatro del Bicentenario remarcó el nivel de los formadores que tendrán los jóvenes sanjuaninos en Estados Unidos. “La Universidad de Indiana es una de las más prestigiosas del mundo. Tiene una famosísima escuela de música (University Jacobs School of Music) la cual dirige hace más de 40 años la destacada violinista Mimi Zweig, maestra y formadora de los violinistas más exitosos del mundo hoy en día”.