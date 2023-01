Gastón Seminara: “Soy el tipo más feliz del mundo”

En el último día del año, Diario 13 San Juan recibe a un nuevo artista local con muchos proyectos por venir.

Se trata de Gastón Seminara quien, apenas comenzada la entrevista dijo sobre sí mismo: “Soy un tipo inquieto, sociable, amante del deporte, de la ciencia, del arte. Familiero y amiguero. Amo desarrollarme en todo sentido. Busco, siempre, caminos distintos a los tradicionales para todo lo que emprendo. Soy original por naturaleza. Trato de crecer cada día, de aprender y de aportar a mi entorno desde mis habilidades individuales. Odio perder el tiempo, trato de aprovechar cada minuto”, dijo Gastón.

Luego el artista se definió usando cinco palabras “Soy inquiero, porque siempre estoy inventando cosas nuevas y trabajando en las de siempre. Todos los días se me ocurre algo nuevo. Siempre pongo en práctica lo que se me ocurre. También me considero apasionado, amo mi profesión que es la Administración de empresas, la música, el deporte y el desarrollo personal. Busco mejorar en cada faceta y disfruto plenamente de ese camino. Soy perfeccionista porque la mejora continua es un paradigma que rige cada faceta de mi vida. Todo es mejorable y siempre estoy en esa búsqueda. Soy intenso en éste aspecto y mi familia y amigos, suelen reprochármelo”, reconoció Seminara.

Luego sumó: “Soy perseverante porque tengo claro que, muchas veces, es necesario probar muchas veces para lograr los resultados pretendidos. Insisto hasta que eso sucede y, si no sucede, sigo insistiendo. Finalmente soy práctico, en parte porque me surge instintivamente y porque estoy formado profesionalmente de esa manera. Busco siempre los caminos ideales para asegurar los resultados y encontrar sinergia”.

Acerca de su actividad principal el músico afirmó: “Mi actividad principal, relacionada al arte, es la música. También escribo -tengo un libro publicado recientemente- pero más vinculado con cuestiones técnicas. Mi amor por la música comenzó desde que tengo uso de razón, a los cuatro o cinco años, escuchaba de todo y me pasaba horas delante del tocadiscos. Comencé a tocar la guitarra y el piano en la escuela secundaria. Formé una banda de música acústica con 2 compañeros (Marcos y Rodrigo). Se llamó TINTO QB”, comentó.

“En la época universitaria -años 90-, participé de varias bandas con un montón de amigos enormes entre los que destaco a Gustavo Vera Janavel y Germán Montenegro. Teloneamos a todas las bandas grandes que llegaban a San Juan y tocamos en grandes escenarios y fiestas de la provincia. También participé de ROCANBLUES con Germán y Walter Echelini, entre otros. A fines de los ´90 y principios de los 2000 formamos banda con mis ´hermanos´ Coki Cano y Gato Nollén. Se llamó Ángel Eléctrico. Nos cansamos de tocar en todas partes e, inclusive, viajamos a tocar a Viña del Mar. Fueron años súper divertidos y disfrutables. A mediados del 2000 al 2005 formamos una banda de Hard Rock con Germán Montenegro, Valentín Rossi y Eric Valdéz, se llamó MELISSA. Sonaba impresionante”, recordó nostálgico.

Con mucho más en su recorrido Seminara contó: “Luego, me sumé a los legendarios CAMAFEO (Ex Teatro Mágico) con Carlos Francille, Toti Vellio y Daniel Gómez. Fue época de tremendos aprendizajes y evolución en todo aspecto”.

Con muchos escenarios transitados, el músico comentó sus logros musicales: “Hoy tengo tres discos solistas grabados que están en todas las plataformas y me encuentro tocando con ESPECTRÓNICOS (Julián Garcés, Mauricio Castillo y Lucas Tello). La banda recién está saliendo. Vamos mutando, gradualmente, de los covers a los temas propios. La idea es llegar al cien por ciento de temas nuestros. Hacemos los temas de mis primeros tres discos solistas”.

Las influencias, durante gran parte de la vida, fueron determinantes y Gastón recordó a quiénes prestó atención, musicalmente hablando: “Mis referentes fueron muchos, pero mis bandas de cabecera son TOTO, IRON MAIDEN, DIO, THE CURE, JAMIROQUAI, LENNY KRAVITZ y TEARS FOR FEARS” enumeró Gastón.

Terminando el año, el artista contó a Diario 13 San Juan sus próximos pasos y dijo “Mis proyectos para el año: Disco nuevo en noviembre (ya está avanzado). Grabo en mi propio estudio y me encargo de todo el proceso (desde la idea de los temas, que surgen con guitarra criolla, hasta la Masterización y el diseño conceptual y artístico). Hago todo, absolutamente solo. Seis shows puntuales, a lo largo del año, con ESPECTRÓNICOS para presentar los temas nuevos y los antiguos que no fueron presentados aún. También estamos planeando una gira con LIMBO, remezclar y remasterizar mis primeros tres discos, posicionar a ESPECTRÓNICOS en el ámbito local. ¿Mis sueños?... Los estoy viviendo hoy, haciendo todo lo que me gusta y compartiendo con toda la gente que amo. Soy el tipo más feliz del mundo”.

