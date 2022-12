Tendencias: ¿Qué es lo más visto en Amazon Prime?

Amazon Prime Video, tal como lo hacen otras plataformas, comunicó a sus fanáticos las novedades y tendencias de los últimos días.

El fin del amor

La serie dramática sigue a Tamara, una irreverente filósofa de la cultura pop interpretada por Lali Espósito. Después de enfrentarse a su propia crianza judía ortodoxa en Buenos Aires, Tamara deja a su novio para rebelarse contra el concepto tradicional de romance y contra su vida religiosa.

Paper Girls

Pocas horas después de la noche de Halloween de 1988, cuatro niñas de 12 años deben enfrentar una misión. Atrapadas en un conflicto complicado, viajarán en el tiempo para intentar salvar el mundo.

A League of Their Own

Esta serie está basada en la popular película del mismo nombre, protagonizada por Tom Hanks en 1992, y trata sobre la liga de béisbol profesional femenina estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. La serie evoca el espíritu alegre y jovial del largometraje original de Penny Marshall, mientras que expande sus horizontes para contar la historia de una generación entera de mujeres que soñaron con jugar béisbol profesional.

Fuente: IndieHoy