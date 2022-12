La licenciada Ferrarello arrasa con su nuevo 'Camino a la alimentación'

La licenciada Estefania Ferrarello vuelve a las librerías con un nuevo ejemplar en el que muestra cuál es el mejor camino para afrontar una buena alimentación. Con la misma no solo mejora la salud, sino también se puede llegar al peso ideal. Sobre los mitos y nuevas dietas, la nutricionista argentina charló en exclusiva con Diario 13.

El Camino de la alimentación es el nuevo libro de la licenciada en nutrición lanzado por Del Fondo Editorial. En el mismo plantea como mejorar la ingesta de alimentos y así poder cumplir con los objetivos deseados. En la misma línea la autora y profesional menciona los beneficios de cada alimento y como se pueden generar las mejores combinaciones para no aburrirse en el proceso. Con ello menciona una serie de postas en la que el lector aprende desde cuál es el valor de un alimento hasta como generar una compra que nos lleve a la meta final.

Entrevista a la nutricionista Ferrarello

¿Qué te motivó a generar el camino de la alimentación?

El camino de la alimentación nace desde la necesidad de integrar mi metodología de trabajo en un paso a paso simple, práctico, expeditivo, placentero, que le permita al lector reordenar su alimentación y alcanzar un peso y estilo de vida saludable. Esto es mediante estrategias que se adecuen al dinamismo de su propia vida permitiendo que el proceso de cambio se transforme en un camino de ida, con resultados sostenibles en el tiempo.

¿Cuál es el alimento que cuesta más dejar?

Creo que eso depende mucho de los gustos y placeres de cada individuo. Pero lo que sí puedo asegurar que aquellos alimentos ricos en azúcar, grasa, y sodio cómo así también el alcohol, suelen estar relacionados con el deseo y el placer predisponiendo a su consumo, ya que estimulan la secreción de Dopamina, hormona de la felicidad, por parte del cerebro, generando cierta adicción que promueve su ingesta. En el camino de la alimentación hago referencia a estos alimentos etiquetándolos cómo alimentos no seguros, y no cómo alimentos prohibidos, de tal manera de que mediante el método que promuevo de “contar cereales” uno pueda incluirlos de una forma segura mejorando el vínculo con el alimento y garantizando su cuota de placer. Porque considero que combinar placer y salud ¡es posible!

¿Qué piensas del Ayuno Intermitente?

Considero que es una estrategia más dentro de las tantas dietas de moda para alcanzar un peso deseado y que fomenta la conducta dietante. Si bien reconozco que hay cierta evidencia científica que avala los beneficios de su implementación, no se registran beneficios mayores a los que se alcanzan a mediano y largo plazo con un reordenamiento alimentario acorde a nuestra cultura alimentaria y estilo de vida. La alimentación no tiene que ser un problema ni tampoco captar toda la atención y energía del día de una persona. Tiene que resultar cómoda acorde a sus gustos, aversiones, recursos y horarios laborales, y todo el dinamismo que involucra la vida de esa persona. Si no se puede sostener, si se padece porque tenés hambre y el reloj no marca la hora para comer NO SIRVE. Si te quita la posibilidad de interactuar y compartir con otros NO SIRVE. Podés bajar de peso, podés mejorar los niveles de colesterol o insulinorresistencia, pero la pregunta del millón es ¿por cuánto tiempo?. Así mismo, aquel que sabiendo esto, decide continuar por ese camino, es importante que lo haga acompañado y asesorado por un Nutricionista matriculado, y no por un heath coach, influencer o simplemente un individuo que practica y promulga su experiencia personal, ya que el ayuno intermitente involucra más aspectos que el solo hecho de no comer por unas cuantas horas.

¿Rompemos el mito de que comer sano y bien significa que no nos guste la comida o dejar de darnos placeres?

¡Claro que sí!, comer sano debe incluir el placer. Cómo te mencioné anteriormente en mi Libro, el camino de la alimentación te enseño mi método de contar cereales para integrar a los alimentos no seguros de una forma segura. Así mismo, en su contenido encontrarás enlaces QR que te redireccionará a mi Instagram @nutricionistaferrarello donde siempre subo recetas bajas calorías y saludables pero también muy tentadoras para empezar a ampliar las opciones de menú tanto dulce cómo salado. Comer sano no es solo churrasco con ensalada o fruta de postre. Hay miles de opciones más. ¡Eso sí! Tengo que confesar que uno tiene que buscar ser creativo porque lo que aburre no es el alimento, es la monotonía de comer siempre lo mismo independientemente de su calidad.

¿Tus paso a paso son útiles para hombres y mujeres, incluso menores?

¡Así es!! Mi método de reordenamiento alimentario es de fácil aplicación para cualquier persona, independientemente de la edad. Si existiera alguna patología relacionada con la alimentación que exceda el contenido del libro siempre es útil consultar con un profesional nutricionista para ampliar las estrategias o adecuarlas a lo que necesiten.

¿Qué le dirías al lector que aún no se anima a dar el paso para cambiar su alimentación para vivir mejor?

Todos tenemos un momento para tomar la iniciativa de arrancar. Hay diferentes etapas del cambio que uno debe atravesar hasta decidir dar el primer paso hacia un plan de acción. En mi libro el Camino de la Alimentación hablo sobre esto y propongo herramientas de reflexión y análisis para identificar si es tu momento o no y cómo avanzar en el proceso. Por lo tanto, le recomendaría que leyera mi libro, ya que modificar el estilo de vida implica también conocerse desde un plano más reflexivo e intrínseco y así generar estrategias que se adecuen a uno mismo. Siempre es mejor ir lento, pero seguro con pisadas firmes buscando la sostenibilidad del proceso y no llegar corriendo en arenas movedizas sin herramientas concretas que te lleven al mismo punto de partida. A veces el tiempo es nuestro mejor aliado.