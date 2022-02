Como otros artistas, Sting vende su catálogo musical

Recientemente, se conoció la noticia de que Sting decidió vender su catálogo musical al sello Universal Group (UMPG).

Feliz por el acuerdo logrado, prensa del ex líder de “The Police” comunicó la novedad a los fanáticos del cantante y compositor.

Si bien no se sabe el monto que pagó la discográfica por la música del autor de “Evevry breath you take”, el sitio estadounidense Variety publicó que hace unos meses que el cantante de estaba negociando por una cifra cercana a los 350 millones de dólares.

"Estoy encantado de que Jody (Gerson, CEO del grupo), y el equipo de UMPG organicen y administren mi catálogo de canciones. Es absolutamente esencial para mí que el trabajo de mi carrera tenga un hogar donde sea valorado y respetado, no solo para conectarme con los fanáticos de toda la vida de nuevas maneras, sino también para presentar mis canciones a nuevas audiencias, músicos y generaciones", dijo el músico.

“Tantos recuerdos de mi juventud están ligados a las grandes canciones escritas por Sting -dijo Gerson en el texto-, ya sea cuando vi por primera vez a The Police actuar en Filadelfia, escuché su música en la radio o escuché esos álbumes hasta que los agoté. Nunca podría haber imaginado que algún día llegaría a liderar una compañía que será la guardiana del notable legado".





Entre los títulos negociados por el 17 veces ganador del Grammy se encuentran “Roxanne,” “Every Breath You Take,” “Shape Of My Heart,” “If I Ever Lose My Faith In You,” “Fields Of Gold,” “Desert Rose,” “Message in a Bottle,” “Englishman in New York” and “Every Little Thing She Does Is Magic”.

Fuente: Télam