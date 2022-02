Eminem generó polémica en el Super Bowl

Este fin de semana se realizó, en Estados Unidos, el evento que paraliza el país: el Super Bowl.

Tanto el evento deportivo como el show en el entretiempo generan expectativa y recaudaciones millonarias.

En esta oportunidad el momento musical estuvo a cargo de reconocidos raperos, uno de ellos Eminen que dio que hablar con un gesto prohibido por la NFL.

Al terminar de interpretar en vivo su éxito "Lose Yourself", el rapero se arrodilló en homenaje al icónico acto de protesta del exjugador Colin Kaepernick, quien fue el vocero en contra del racismo y la persecución de los ciudadanos afroestadounidenses perpetrada por algunos miembros de la policía.

Junto a reconocidas figuras del rap y el hip hop como Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige, Kendrick Lamar, Anderson .Paak y 50 Cent, Marshall Mathers no tuvo problemas en dejar en claro su pensamiento.

“Vale recordar que Kaepernick empezó a arrodillarse mientras sonaba el himno nacional en los partidos de la NFL en 2016 y rápidamente esa acción fue replicada por otros jugadores de esa liga y generó una gran controversia durante años. Aquello enfureció al entonces presidente Donald Trump, quien hasta llegó a pedirles a los propietarios de las franquicias de fútbol americano que despidieran a los deportistas que realizaran esa clase de protestas. Fue así como Colin fue finalmente desvinculado de su equipo”, detalló el sitio Indie Hoy.

El set arrancó con Dre y Snoop interpretando su hit "The Next Episode", para luego honrar la memoria de Tupac Shakur con "California Love". 50 Cent revivió su himno "In Da Club", y luego Blige cantó "Family Affair" y "No More Drama" vestida con lentejuelas.