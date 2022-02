Netflix sacó a Marvel de su catálogo

No es novedad que, mensualmente, Netflix sorprenda a sus fanáticos con nuevos contenidos que anuncia en su web y redes sociales, pero también es cierto que, por cada ingreso, muchas historias son bajadas de la plataforma por distintos motivos.

Con la idea de una renovación permanente, Netflix anunció en las últimas horas que, desde marzo, no estarán más disponibles en su catálogo las series de Marvel. Es decir, títulos como Daredevil, Jessica Jones, Iron First, Luke Cage, Punisher y The Defenders que desaparecerán de la plataforma.

La razón de esta inesperada decisión responde a que estas producciones representaron relativos fracasos para Netflix y de hecho todas se han cancelado desde hace tiempo, a pesar de haberse ideado en el contexto del gran éxito del Universo Cinematográfico de Marvel.

Daredevil y Jessica Jones fueron las que mejor funcionaron entre el público y la crítica y de hecho llegaron a tener tres temporadas, pero tiempo atrás se supo que ya no continuarían en producción. Luke Cage y Punisher contaron con dos temporadas y The Defenders, lanzada en 2017, solo llegó a tener una sola entrega. Entre ellas, la menos aclamada por la crítica fue Iron First, informó IndieHoy.

Los fanáticos podrán disfrutar de las series hasta fin de febrero y, según lo que se sabe es que estos contenidos podrían ser adquiridos por Disney+.