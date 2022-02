Gastón Bustelo: “Me ocupé y me cuidé mucho de no parecerme al Quito en todo sentido”

Instalado hace años en Mendoza, en donde se desempeña al frente de la redacción del histórico diario Los Andes, Gastón Bustelo se sumó a la propuesta de Diario 13 San Juan para hablar de su vida, su trabajo y sus sueños.

En el comienzo del encuentro, el entrevistado se presentó y dijo: “Soy Gastón Bustelo. No fue fácil, pero ahora soy una persona que aprendió a disfrutar la vida”, expresó y luego agregó: “Soy Secretario General de Redacción de Diario Los Andes, es como ser vice director si usamos las categorías de antes. Es una gran responsabilidad tener esta posición, este diario el año que viene cumplirá 140 años, nació en 1883 y desde hace varios años venimos adaptándonos a los nuevos formatos periodísticos y seguimos avanzando en nuevos procesos innovadores”, comenzó diciendo Gastón acerca de su función actual.

“Afortunadamente trabajo con mucha libertad, tanto de la parte gerencial como desde la dirección periodística hay mucho apoyo a mi trabajo y, lo más importante, a mis notas cuando empiezan a sonar los teléfonos”, dijo entre risas.

Fanático del cantante, músico y compositor Sting, ex líder de The Police, Bustelo fundamentó su admiración al decir: “Cuando era chico mi hermano con su amigo Pablo Marino escuchaban The Police, según ellos fueron los primeros en hacerlo en Mendoza (risas). Así fue como yo escuchaba esa música con 8 años, me gustaba Police pero cuando Sting vino a Buenos Aires como solista en 1987 y subió a las madres de Plaza de Mayo al escenario realmente me generó algo muy fuerte, un músico inglés se animaba a hacer lo que nadie había hecho. Está en youtube, el que lo quiera ver lo puede hacer, es muy emocionante. A partir de ahí me interioricé más por su música solista y pude verlo en Mendoza cuando vino en la gira por los derechos humanos de Amnesty en 1988. Tocó aquí en el estadio Malvinas con Peter Gabriel, Tracy Champman y Bruce Springsteen porque no podían entrar a Chile debido a que todavía gobernaba Pinochet. Tengo todos los cds y lo he visto cada vez que vino a Buenos Aires. Es un gran músico que te sorprende con un CD tocando el laúd y música clásica inglesa del siglo XV y después hace otro con el rapero Shaggy, es muy versátil y profesional”, dijo sobre el artista inglés.

Acerca de su pasión por el periodismo, Bustelo no dudó en aseverar: “Me costó mucho empezar a estudiar comunicación social y llegar a ser licenciado. Antes estudiar periodismo era un chino, había que ser abogado, médico, contador, ingeniero y como muy transgresor arquitecto. Tenía una oposición familiar muy fuerte, no estaban muy de acuerdo con que estudiara comunicación social, yo salí del secundario y estudié derecho, pero pasados unos años no podía seguir avanzando porque no me gustaba”, explicó.

Luego se refirió a su padre, Francisco Bustelo Graffigna y recordó: “El Quito no quería saber nada con que siguiera periodismo y a mi abuela materna tampoco le gustaba la idea. Por suerte mis hermanos, Francisco, Mariana y mi melliza Pilar me dieron mucha fortaleza, también me ayudó mucho mi tío Eduardo Bustelo y su entonces esposa Beatriz Taber. Mi mejor amigo Germán Spika, que conocí aquí en Mendoza y ahora es un médico que ejerce en San Juan y su madre Patricia, también me apoyaron”, dijo sobre sus comienzos en la labor periodística.

Gastón también se refirió a su abuela y al legado que recibió de la mujer a la hora de definir su futuro: “Entiendo que mi pasión por el periodismo está vinculada con un marcado gusto por la lectura, que me lo desarrolló mi abuela materna cuando era muy chico, aquí también mis hermanas tuvieron que ver porque hacíamos competencia de lectura en los veranos cuando estábamos de vacaciones y aburridos. Y también un gran interés por la historia y la política, aquí mi hermano Francisco, al ser más grande que yo, influyó fuerte porque me prestaba los libros de historia política que leía él, me acuerdo que no me quería dejar leer ´Los chicos de la guerra´, un libro sobre Malvinas porque según él era "muy crudo" para mi edad. Mi abuela materna leía el diario ´Los Andes´ todos los días y mi hermano me hablaba de política”, detalló el entrevistado y luego agregó: “Entiendo que sinteticé en el periodismo mi gusto por la historia, la política y las ganas de contar cosas. De hecho el ingreso a los medios lo logré por distintos trabajos que estaba haciendo relacionados con la historia de Mendoza”, aseguró el comunicador.

Consultado sobre si cree que su amor por el periodismo tiene que ver con el trabajo realizado por su padre durante tantos años en San Juan, sobre todo frente a los micrófonos de Radio Colón Gastón dijo: “No creo que haya influido ser hijo del Quito porque no me crie con él y los dos hicimos carreras muy distintas. Él trabajó la mayor parte de su carrera en Radio Colón, una empresa que era de la familia Graffigna. Nunca trabajamos juntos ni trabajé en Radio Colón, yo me desarrollé profesionalmente de otra manera. Visto a la distancia era claro que él y los que administraban Radio Colón tenían una mentalidad empresarial mezquina, estaban aterrados por las radios sin licencia que funcionaba como competencia, los quisiera ver ahora con la explosión de la tecnología, los algoritmos, el SEO y el clickbait. No se animaron a hacer otras cosas, podrían haber hecho mucho más pero se asustaron”, dijo sobre la histórica emisora sanjuanina.

“Quizás hubo algo genético en la elección del periodismo también, a fines de los 90 me enteré por el libro ´Paren las rotativas´ de Carlos Ulanovsky que mi abuelo Francisco Bustelo Barcia fue director del diario Tribuna de San Juan. Pero él no se dedicó al periodismo, fue un bodeguero importante, muy conocedor del mundo vitivinícola, empresario y político. Era un gran bon vivant, tenía sus ideas conservadoras pero eso no lo limitaba del todo. Muchas veces ayudó a su primo Ángel Bustelo, referente de la izquierda aquí en Mendoza y metido preso en todas las dictaduras, a salir de prisión cuando pudo hacerlo”, dijo sobre sus familiares y sus pasiones.

Lejos de la provincia, Gastón habló de la razón por la que eligió vivir en Mendoza: “No dejé voluntariamente San Juan, tuve un desarraigo forzoso. Para que se entienda, mis padres se separaron cuando yo tenía un año y medio, ahí nos vinimos con mi mamá Nidia Defonsi y los cuatro hermanos a vivir a Mendoza porque ella era mendocina. Mi mamá falleció al año y medio, de la manera más trágica que puede haber, yo tenía tres años. Volvimos a San Juan con el Quito y mi abuela materna, fue una buena época dentro de tanto dolor, estábamos mucho con amigos de la escuela Modelo, que lamentablemente no recuerdo sus nombres y nunca más volví a ver, y también los veranos con muchos primos en una casa de la familia en Ullum que ahora está inundada por el dique, al Quito lo veíamos muy poco porque por esa época era presidente del Banco de San Juan y del directorio de Radio Colón. Al tiempo nos informó que iba a formar una nueva familia y nos enviaron a los cuatro hermanos a Mendoza con mi abuela materna que fue la que nos crio sola con un enorme sacrificio. Al Quito lo veíamos cuatro veces al año para los cumpleaños, por eso en lo personal nunca me interesó casarme ni tener hijos, me he ocupado y me he cuidado mucho de no parecerme al Quito en todo sentido. Por eso fue que me crie y me desarrollé profesionalmente en Mendoza, por eso lo del desarraigo forzoso”, recordó Gastón.

A la distancia, el periodista también se refirió a la provincia y comentó: “Es difícil hablar de un lugar en el que no se vive porque no se conoce la dimensión real de los problemas que tienen. De todas formas te cuento que me deberían nombrar embajador de San Juan en Mendoza, vivo defendiendo a San Juan y a los sanjuaninos en Mendoza porque todavía sigue la mirada altanera del mendocino. Les cuesta darse cuenta que el San Juan al que consideran un departamento más de Mendoza o su patio trasero cambió y mucho. Veo que se decidieron a explotar la minería y aquí todavía no lo pueden hacer, veo que los vinos de San Juan mejoran y me pone contento que una hectárea en el Valle de Pedernal salga tan cara como una hectárea de aquí del Valle de Uco. Veo que hicieron un consejo para definir el rumbo que debía tener la provincia, crearon hasta una agenda legislativa y hay medidas que ya implementaron y aquí en Mendoza llevan un año viendo qué hacer en un consejo similar que instrumentaron. Aquí están discutiendo si hacen o no una obra de U$S 1.000 millones y en San Juan han hecho 5 diques. En la medición de pobreza del primer semestre del 2020 San Juan tenía el porcentaje de pobreza más bajo de Cuyo y Mendoza el más alto. También me llegan comentarios de que hay una interesante movida cultural y turística, la gente que ve el cielo de Barreal no lo puede creer. Creo que le falta mejorar los servicios para el turista, ahora con la salida de la pandemia es la posibilidad de hacerlo, pero los sanjuaninos saben mejor que yo qué les falta y deben ir por eso. Han logrado muchas cosas, tienen que seguir creciendo”, dijo el entrevistado sobre San Juan.

Antes del final del encuentro con el periodista, Gastón se refirió a sus proyectos para el nuevo año y detalló: “Tengo que terminar un libro sobre la historia económica de Mendoza y hacer andar varios proyectos más relacionados con distintas publicaciones, una tiene que ver con San Juan. Mis sueños afortunadamente los voy cumpliendo, uno era poder disfrutar la vida y lo estoy haciendo desde hace algunos años. Vivo haciendo proyectos de distinto tipo y cada uno es un sueño que se va concretando. Sueño con que mis sobrinos Julián y Florencia disfruten de la vida también”.