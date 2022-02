Ana Frank: la conmovedora película que Netflix estrenó

En febrero, Netflix anunció sus estrenos y entre los títulos llamó la atención la historia “Mi mejor amiga, Ana Frank”.

Se trata de una producción oriunda de los Países Bajos que fue dirigida por Ben Sombogaart y que está basada, por supuesto, en hechos reales.

Según la plataforma de contenidos, el lanzamiento que se estrenó este 1 de febrero, “está basada en la amistad real entre Ana Frank y Hannah Goslar, desde la ocupación nazi en Ámsterdam hasta su desgarrador reencuentro en un campo de concentración”.

El largometraje está basado en el libro Memories of Anne Frank: Reflections of a Childhood Friend (1997) escrito por Alison Leslie Gold luego de varias entrevistas con Goslar. Cabe destacar que Gold también co-escribió Anne Frank Remembered: The Story of the Woman Who Helped Hide the Frank Family junto a Miep Gies, la mujer que escondió a Ana y su familia y recuperó el diario de la joven.

La historia de Ana Frank es mundialmente conocida gracias al famoso Diario de Ana Frank que recolecta sus escritos durante los dos años que permaneció oculta de los nazis junto a su familia. En el caso de esta película, la historia se narra desde el punto de vista de su amiga Hannah.

La cinta está protagonizada por Josephine Arendsen (Hannah) y Aiko Beemsterboer (Ana), y a ellas se le suman Björn Freiberg, Roeland Fernhout, Hans Peterson, Zsolt Trill, Stefan de Walle, Lottie Hellingman, Adél Jordán, Tünde Szalontay y Balázs Veres.

Fuente: IndieHoy