Joven sanjuanino se lanza a la poesía y promete deslumbrar

Luis Deguer toda su vida vivió rodeado de la literatura debido a que su madre es docente de letras, pero entre todo lo posible, lo que más lo atrapó la poesía. Este año cumple uno de sus sueños que es lanzar su primer poemario el cual será parte de las librerías sanjuaninas. En exclusiva comentó sobre su proceso de escritura y sus metas en el ámbito literario.

El joven de tan solo 24 años y en el tramo final de su carrera como médico charló con DIARIO 13 sobre su pasión por la escritura y su reciente lanzamiento literario, el cual es el primero en solitario, ya que anteriormente fue parte de antologías de poemas como: “Palabras sin fronteras” (2015); “Letras sobre papel” (2016). Luis comentó "escribo hace 9 años aproximadamente. La poesía me comenzó a interesar en la escuela, vimos autores de los siglos XVIII, XIX como Rimbaud, Paul Verlaine y Lord Byron".

Su estilo fue forjado por aquellos autores que eran sus favoritos. Sin embargo con el tiempo alcanzó lo tan deseado por un escritor "mis primeros poemas tenían un estilo similar a la forma en que se escribía en ese entonces, hasta que finalmente alcancé un estilo propio, que fue una meta que me puse a mí mismo y una de las pautas para publicar". Para él este género no es solo literatura "la poesía es un desahogo, es mi medio predilecto para vomitar ideas". Como todo escritor la inspiración es un tema importante, ante este tópico detalló "No sé si hay algún "motor" que me inspire, en los momentos más inesperados se me ocurrieron muy buenas ideas. Pero sí tengo en claro que los momentos tristes y difíciles son los que más me rinden a la hora de escribir".



"Mis poemas tocan temas muy variados; hablan de recuerdos, amor, desamor, política, ficción y la muerte que es uno de los pilares del libro" comentó el futuro médico sanjuanino. Cuando le consultamos sobre si siente algún tipo de unión entre sus dos profesiones indicó "Nunca me lo había planteado. Pero es probable que la terapia que elegí para mí mismo, es la escritura".

Como todo creador de arte, las metas son las que impulsan su vida, ante ello Deguer subrayó "Mi próxima meta a corto plazo es que "La pieza faltante" sea un libro muy leído, y que los sanjuaninos sepan que acá también se pueden hacer cosas buenas, no hace falta leer poesía francesa para que sea buena. Y mi meta a largo plazo es publicar una novela, pero que cumpla con todas mis ambiciones".

Ante estas metas, habló sobre el proceso de escritura al cual catalogó como "muy difícil". Sucede que, de acuerdo, a lo que comentó a este medio hubo un amplio proceso, "este libro terminé de escribirlo en el año 2020 y tardó 2 años en publicarse. Hablé con varias editoriales hasta que lo conocí a Felipe, director de "Abdulah" " aclaró Luis.

La pieza faltante viene a completar el amplio abanico de posibilidades de Luis y a cumplir el sueño de su propio libro. La preventa ya comenzó y es él mismo quien esta a cargo de ella. Aunque en marzo ya será parte de las librerías sanjuaninas.

Para acceder a la preventa de “La pieza faltante” debe contactarse con Luis Deguer por sus redes sociales (Instagram: @luisdeguer) o via Whatsapp al 2644474641. El día de lanzamiento serán entregados todos los ejemplares, ya sea en formato papel o digital.