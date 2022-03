Juan Berenguer: “No hay mejor medicina que cantar”

Sumándose a la columna de artistas locales, Juan Berenguer aceptó la propuesta de Diario 13 San Juan para contarnos de su arte y sus proyectos inmediatos.

En el comienzo de la charla, el entrevistado dijo: “Hola, Mi nombre es Juanse Berenguer soy músico, soy pianista, toco la guitarra y también canto. Soy compositor y cantautor”, detalló.

Luego en relación a lo dicho Juan agregó: “Y eso es lo que quiero ser dentro de todas las posibilidades que tenemos para elegir, elijo esa. Es lo que me apasiona y me hace feliz, desde niño siempre quería ser músico y me sigue sorprendiendo de ser músico y vivirlo como una forma de ser. Pienso que la música es el misterio más grande que la humanidad ha logrado captar, un regalo de los dioses. Me gustan todas las artes, soy un ser creativo, me identifico mucho con el ímpetu que tenían los artistas del Renacimiento, salvando las distancias claro”, reconoció.

Sobre su actualidad relacionada a la música, Berenguer dijo: “Mi trabajo es una obra de composición que se va a estrenar el próximo fin de semana, el 5 de marzo a las 21 por la plataforma YouTube e Instagram. Es una obra de composición de música de cámara que logramos producir con mi trio de música, formado por amigos que conocí en el Taller de Composición de Ricardo Capellano en el Conservatorio Manuel de Falla: Nehuen Rivero en el Contrabajo y Corina Guerrero en el Violín. Lo grabamos en el Conservatorio de Música Astor Piazzolla en Buenos Aires, y lo plasmamos en una realización cinematográfica en el Centro Cultural los Patios de San Telmo, un lugar con mucha historia, zona del tango y los conventillos, en San Telmo. Tuve la suerte de conocer a través de Ariel Mores, que es sobrino de Mariano Mores en algún escenario de San Telmo, a una pareja de bailarines exquisitos, que son Maia della Monica y Rodrigo Barrazo”, dijo Juanse acerca de su novedad.

Luego agregó: “También estoy trabajando en la realización de la presentación de mi primer disco grabado en el estudio de grabación Ideo Music, en Palermo, Buenos Aires. Es un estudio en el que grabaron artistas nacionales e internacionales de primera línea como: Dante Spinetta, Emmanuel Horvilleur, Coti, Palito Ortega, Nacha Guevara, El Bahiano, Kevin Johansen, entre otros. Este EP, tuve la suerte de producirlo junto con un gran amigo de la vida y gran guitarrista de jazz, Mariano Miguez. El aceptó trabajar como Productor Musical, realizó las mezclas y masterizaciones. Todo fue un golazo porque supo logar el sonido que soñaba para mis canciones. Fue una gran bendición y experiencia dentro del laboratorio que es un estudio de grabación. Aprendí un montón, y lo disfrute hasta el último momento. Las programaciones las hizo Carlos Quebrada. Los coros los cantó Melissa Aranibar, que fue mi gran maestra de canto. Gracias a ella pude soltar y conocer mi propia voz. También trabajo en la batería como drum doctor Fabián Lavelli, otro monstruo del rock de extensa trayectoria musical, hoy en día sigue trabajando con Soda Stereo. En guitarras está Mariano Miguez, yo toco un poco algunas guitarras y sobretodo las teclas, y bueno obviamente canto. Tuvimos la suerte que se sumara un batero de Córdoba, Matías Herrera y Nehuen Rivero en el Bajo eléctrico”.

“El disco entero es obra de rock pop de diez temas que son mis canciones, mi música. Solamente publique 2 en el EP, ya que hoy en día es difícil que la gente escuche diez temas de un mismo autor, por más que sea muy conocido, por la dificultad de atención que tenemos con la sobreinformación que nos da la tecnología actual. Para mí es el sonido de una generación qué no empieza ni termina nunca, qué es la actual porque hoy somos todos una generación. La generación del rock, el rock transformó el mundo y lo sigue transformando”.

En otro momento de la charla, Juanse relató cómo comenzó su pasión por la música al decir: “Siempre estuvo, creo que desde que tengo conciencia de niño ya me gustaba la música. Desde memorias de ir a eventos culturales que venían artistas internacionales en el Auditorio Ingeniero Juan Victoria, o cuando me dejaban de pibe que ya iba a jardín de infantes en la casa de mi abuelo Papino (Óscar Armando Noguera) que era pintor, carpintero y constructor. Era un loco lindo, inventor, entre otras cosas, también tocaba la guitarra y aun la conservo y la toco. Bueno, fue él quien trajo el Hockey sobre patines a San Juan, lo fundó directamente, junto con su hermano, y hoy somos campeones del mundo, imagínate. El tema es que todo esto es para decir que escuchaba música clásica mientras el pintaba o estaba en el taller y bueno tenía discos de Tango, de música Clásica y ahí me voló la cabeza, todo en discos de pasta. Mi abuelo Pepe, lo conocí muy poco, cuando ya estaba muy enfermo. Vinieron de Jalón, España. De allá trajo su acordeón y sé que lo tocaba con amigos en fiestas. Siempre fui creciendo con ese deseo, tomé clases de guitarra cuando tenía 8 años, iba una profe a casa a enseñarme zambas y chacareras y a cantar acompañado de la guitarra. De allí que amo el folclore. Y luego ya participaba en el coro de la primaria, con cuanto cariño vivía esas horas de canto, y cuanto estimaba a las Profes de música. Es más, participe en un concurso para ser el solista del coro y logré el segundo puesto. No hay mejor medicina que cantar, el que canta reza dos veces me decían en la escuela. Y es verdad, todos sabemos que el cambio de humor es inmediato, incluso en la ducha y bien desafinado. Me gustaría ver más gente cantando en la calle, silbando, no sé qué ha pasado, es como que nos hemos olvidado de lo simple no? Si cantan mis canciones, no me enojo”, comentó el artista.

“En casa había un piano, un órgano, guitarras y discos. Mi madre es pianista, estudió piano clásico y tuvo la oportunidad de ir a Mendoza y seguir la carrera, pero opto por dedicarse a la Psicopedagogía. Asique siempre escuchaba mi mamá cuando tocaba el piano, obras clásicas. Por lo tanto siempre estuvo la música en mi vida, en la adolescencia continué cultivando la guitarra, y cuando escuché los Beatles supe que quería ser uno de ellos; pero lo veía tan imposible y me frustraba mucho con la guitarra, es muy difícil aprender a tocar un instrumento. Sobretodo que mi formación es autodidacta, entonces siempre estás comparándote con los grandes aristas, ya que siempre tocaba arriba de los discos. Hasta que un día descubrís algo, que podes sacar temas de oído y bueno, ya no tenes vuelta atrás. Yo necesito un instrumento en mi vida siempre”, aseguró Juanse.

La música como salvadora y motivadora sirvió a Juanse para sacar lo mejor de sí: “Siempre fui un poco tímido para tocar en público y la música siempre me sacaba mi mejor humor, era y es mi refugio en mi soledad. Desde niño, de adolescente, era mi fuente de energía y lo sigue siendo creo que sana las heridas y siempre que algo te hace bien, querés más. Con el tiempo fui cambiando y hoy en día he logrado superar esa timidez, pero en el fondo la música siempre es mi amante fiel. En la intimidad disfruto con mucho placer, cada acorde es una armonía interna y un disparador de colores. Es lo que trato de transmitir cuando me subo al escenario la magia de la canción, de las melodías. La música es el lenguaje del universo, porque contiene al silencio. Está claro que, como decía el filósofo Friedrich Nietzsche, “Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum” sin música, la vida sería un error”.

“El rock nacional es algo que siempre estuvo y quizás no le dabas la importancia que tenía porque siempre estaba. Además teníamos la influencia del Rock internacional. Pero cuando vas creciendo ibas comparando con lo de afuera y te vas identificando con momentos de tu vida con esa música que pusieron el Flaco Spinetta, Charly García, Fito Páez, Gustavo Cerati por nombrar los de más trascendencia”, comentó sobre sus recuerdos y músicos que lo motivaron en sus composiciones.

“Hasta que apareció el Jazz en mi vida, yo antes a los 17 ya tocaba canciones de Los Beatles en el piano, era autodidacta y me di cuenta que necesitaba un profesor. Así apareció Miguel Pallero, una gran persona, muy noble, un amigo. Lo admiro como músico y como persona. Me enseñó el abc del piano y del jazz, y mi mundo musical hizo un giro hacia el piano como centro de gravedad y de mi interés de estudio. El piano para mí es lo máximo, más allá del género de la canción”.

La formación de un músico es importante y Berenguer detalló: “Siempre sigo estudiando el piano, cuando me mudé a Buenos Aires entré en la EMBA, Escuela de Música de Buenos Aires y en el Conservatorio Manuel de Falla. Actualmente estoy cursando en San Juan la carrera de Profesorado de Música Popular en la Universidad Nacional de San Juan. En Buenos Aires pude estudiar con grandes maestros, como Prof. Abel Patrone, que falleció este año. Actualmente sigo estudiando con Pablo Raposso. En el año 2013 me fui a Berlín, Alemania. Allá pude estudiar con grandes maestros. Es una experiencia hermosa poder vivir en otro país, otra cultura, aprender nuevos idiomas y poder trabajar las composiciones de uno. De hecho, la obra que estrenaré el próximo sábado la vengo trabajando desde aquellos años, con Prof. Wolfgang Gangkofner. Es un compositor muy excéntrico que hasta hizo obras para cuatro pianos”.

Llamativamente Juanse es ingeniero y sobre su profesión dijo: “Soy un tipo muy curioso y me divierto explorando. Soy Ingeniero, amo las matemáticas, para mí son un arte supremo, me gusta inventar cosas, temas como la robótica me parecen muy zarpados. Me gusta mucho estudiar temas como la física, o la cosmología. Me gusta pintar. Pinto para mí y siempre pinto con música. En el piano se habla de tonalidades y esa palabra se la robaron los músicos a los artistas plásticos y desde ahí que lo uso como terapia creativa, me imagino que puedo pintar con colores las armonías que escucho. Me gusta mucho la literatura, soy un enamorado de las letras. Las letras me llevaron a explorar el teatro, si bien siempre me metía en las obras de teatro en el colegio, y es muy sanador sobre todo cuando sos alguien muy estructurado como soy yo. Participé de algunas obras de teatro de autores como Tolcachir, o clásicos como Shakespeare, hasta hice una obra donde éramos todos peces, una cosa divertidísima. Continúo entrenando cómo actor, sigo escribiendo y pintando; pero la música se llevó el centro de mi corazón”, reconoció el entrevistado.

Acerca de cómo es la vida profesional de un músico en San Juan, Berenguer dijo: “Yo soy yo soy sanjuanino de pura cepa. Amo San Juan, es un lugar hermoso se vive con mucha tranquilidad y la oportunidades para vivir una vida en armonía son maravillosos. Se disfruta mucho de la amistad, la familia, de la naturaleza y la Cordillera de los Andes que nos envuelve como una mágica escena de películas, y los artistas amamos eso sobre todo, los independientes que no buscamos estar en el ruido de la gran ciudad donde históricamente se presentaba como el mejor lugar para hacer tu carrera artística. En San Juan hay oportunidades para los artistas y eso hay que reconocerlo, el tema es que estamos lejos de estar a dónde quisiéramos estar o mejor dicho dónde nos merecemos estar. El feedback entre el público y el artista podría ser mejor. Nosotros como sanjuaninos podemos disfrutar de conocer la música que sucede en la provincia qué está minada de grandes talentos ocultos y eso hace un poco más valioso el hecho artístico. Si te doy un ejemplo caigo en cliché, pero artistas como Facundo Cabral, Mercedes Sosa, Buenaventura Luna, Jorge Cafrune, Atahualpa Yupanqui, La Mona Jiménez, Eduardo Falú, Juan Falú, Rally Barrionuevo, Lisandro Aristimuño, bueno Fito Paez, son artistas qué tienen en sus melodías y en su sonoridad el paisaje particular de la vida en el interior del país cómo se le suele llamar y creo que el lenguaje es preciso en las casualidades qué llamar interior a vivir en una provincia es como que te marca hacia la interioridad. Si recorres la historia de la música en San Juan vas a encontrar sucesos artísticos impresionantes como la tonada. La cultura es la fuente de crecimiento de cualquier sociedad, y acá estamos atrasados en valorar lo que somos. Yo viví en Alemania, en Córdoba y en Buenos Aires y pude comparar. Creo que nos falta pero lo que tenemos es auténtico”.

Para finalizar, Juanse Berenguer comentó a Diario 13 San Juan sobre sus planes y dijo: “Mi proyecto para este año es presentar mis canciones, hacer una gira por el país. Comienzo ahora en Buenos Aires a presentar mis composiciones, un proyecto desafiante. Tengo invitaciones de distintas partes del país para hacer pequeños conciertos. Quisiera también poder grabar mis nuevas composiciones que van a estar siendo estrenadas en los próximos shows”.

Como todos, los sueños ocupan un lugar importante en la vida y el músico confesó los suyos: “Mis sueños son simples. Vivir en paz, trabajar para ver una sociedad más humana, con más igualdad de oportunidades, hacer mucha música, tocar en dónde se pueda. Amar y ser amado. Vivir en libertad, en democracia. Me gustaría poder viajar por el mundo, pero siempre volver dónde mis hermanos me esperan con un abrazo y el domingo disfrutar del asado y la siesta sanjuanina”, cerró.

Redes sociales

Instagram

YouTube

Spotify