El Lollapalooza agotó sus entradas

Recientemente, las redes sociales del reconocido festival de música Lollapalooza anunció que se agotaron sus entradas para la séptima edición argentina.

Programadas para el 18,19 y 20 de marzo en el Hipódromo de San Isidro en Buenos Aires, los shows llamaron la atención de los argentinos quienes no dudaron en conseguir sus entradas anticipas para estar presentes en el evento luego de la cancelación por la pandemia del coronavirus.

Con el aforo completo, unos 100.000 espectadores por día disfrutarán de shows encabezados por los Foo Fighters, The Strokes y Miley Cyrus.



La programación comienza el viernes 18 con Miley Cyrus, A$AP Rocky, Aless, Duki, Bizarrap, C. Tangana, Wos, Marina, A Day To Remember, Turnstile, Deorro, Louta, Emilia, FMS, Alok Boombox Cartel, Seven Kayne, Dillom, 070 Shake, Natalie Pérez, Tai Verdes Sael, Chita, Axel Fiks, Bruses, La Joaqui, Ainda, Rosario Ortega, Falke 912 Zenon Pereyra y Bianca Lif y Limon.

?TICKETS AGOTADOS ?



¡Ya estamos listos para volver a encontrarnos y celebrar juntos 3 días llenos de música!

¡Ya estamos listos para volver a encontrarnos y celebrar juntos 3 días llenos de música!



El sábado 19 continúa con The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Jack Harlow, Alan Walker, Khea, Kehlani, Nicki Nicole, Justin Quiles, LP, Litto Nebbia, Él Mató a un Policía Motorizado, Chris Lake, King Gizzard & the Lizard Wizard, Ashnikko, Dani Ribba JXDN, FMS, Natanael Cano, Pabblo Vittar, Marc Seguí. Derby Motoreta's Burrito Kachimba | Taichu, Kiddo Toto, Clara Cava, Girl Ultra, Ghetto Kids, Molok0, Chiara Parravicini, wiranda johansen, Lucia Tacchetti y D3FA.

Por último, cierran el festival el domingo 20 los Foo Fighters, Martin Garrix, Babasónicos, Jane's Addiction, Jhay Cortez, Tiago PZK, L-Gante, Kaytranada, Phoebe Bridgers, Alessia Cara, Idles, Remi Wolf, Channel Tres, Emmanuel Horvilleur, ACRU, FMS, Kaleb Di Masi Alan Gomez, DJ TAO, The Wombats, Goldfish, Luck Ra, Sen Senra, Paula Cendejas, Saramalacara, Malena Villa, Las Ligas Menores, Celli, BB ASUL, Six Sex, Simona y Ronpe 99'.



También habrá un "LollaFood" para disfrutar de la vanguardia gastronómica, "Rock & Recycle" y "Espíritu Verde" para aprender nuevas herramientas de ecológicas, "Kidzapalooza" tendrá un espacio lúdico para niños, entre otras actividades, según informó Télam.