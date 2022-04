Con 19 años cumplió el sueño de ser publicada y lo comentó en Diario 13

Brichell Rodríguez tiene 19 años y ya en su corta edad cumple uno de los mayores anhelos de cualquier escritor, ser publicado por una editorial en formato físico.

Su vida dio un giro total durante la pandemia, Brichell comentó en Diario 13 San Juan "jamás pensé en leer o escribir". Sin embargo se vio sumergida en un cambio contundente. En la etapa de aislamiento se encontró con un libro de Megan Maswell en su casa y desde ese momento se despertó la curiosidad de leer. Allí fue cuando dio con la aplicación de lectura Wattpad, que luego fue su habitual refugio diario.

En su habitualidad se volvió adicta a la lectura independiente. Pero hubo un momento en que no encontró lecturas, tal como señaló ella "tuve un bloqueó lector" y eso la llevó a que su espíritu creativo la llevará a crear su historia. Así nació "Al final del arcoíris" su primera novela que tuvo gran aceptación en la comunidad de lectores digitales. Para ella la plataforma es esencial en su vida ya que es la aplicación que más usa y donde puede explayar todas sus ideas. "tengo muchas historias en borrador" manifestó la joven que en el 2019 comenzó su camino en la W.

La noticia de que iba a ser publicada fue la plenitud de la felicidad para Brichell ya que ella tuvo miedo al comienzo por no saber como lo tomarían los lectores. Sin embargo dio el paso y se puso a enviar el manuscrito a varias editoriales. Pero hubo una en la que depositaron la confianza plena en "Al final de arcoíris". "Cuando vi el mensaje de que Editorial Naranja quería ponerse en contacto conmigo, salte y grite de felicidad" aludió la autora juvenil. De este modo, ella demostró que la perseverancia tiene sus frutos y pronto los vera plasmados en un tomó de libro.

Su historia "Al final de arcoíris", puede verse como un cliche donde hay suspenso y amor, pero trata temas de suma importancia como un caso de abuso, un desamor, la soledad en la adolescencia y el amor. Pero esta narración sienta su base en los constantes giros que sorprenden al lector a lo largo de sus páginas. Lleva a cuestionar la realidad del momento y la existencia de cada persona. Brichell aseguró que ya esta en la plataforma la segunda parte de este libro que se denomina "En el final del Arcoíris". Esto será una bilogía pero planea generar un spin off con unos personajes que aparecen en la continuación. Por el momento no hay fecha de lanzamiento para poder encontrarlo en las librerías. Esto se debe a que esta en proceso de edición. Pero a Diario 13, desde la Editorial le dieron a conocer en Off que será para este 2022.

Tal como menciona en la descripción de la novela "Si buscas una novela que contenga: dementes, misterio, suspenso y un chico de ojos azules llamado Axel, entonces te recomiendo que leas mi bilogía Arcoíris". Su autora predilecta en Wattpad son Ariana Godoy, quien escribió la afamada novela "A través de mi ventana", la cual tuvo su adaptación en Netflix. Del mismo reconoció que le gusta mucho Becca Fitzpatrick, quien escribió la saga Hash Hash y enamoró a todos con su misterioso mundo.