Santiago Molina Olivares: “Me inspiran la ciudad, la música, otros artistas, mis vínculos, mis amigxs"

Nuevamente un joven artista local se suma a la propuesta de Diario 13 San Juan para contar sobre su experiencia, arte y proyectos.

En este caso es Santiago Molina Olivares quien, en el comienzo de la entrevista se presentó a sí mismo y dijo: “Soy Santiago, sanjuanino. También me conocen como Perro, que es mi seudónimo”, comenzó diciendo el entrevistado y luego agregó: “Nací, viví y vivo aquí en el desierto. Tengo 28 años y soy artista. Trabajo en mi taller ´Febrero del 94´ (En casa Cultural Dos Plantas) en donde comparto el taller con Rhatalia, por las tardes generalmente, ya que en las mañanas me dedico más al campo. Me gusta la ilustración y la pintura. Además de mi trabajo personal que abarca otras técnicas, realizo trabajos de imagen y diseño como el arte de portada o el concepto para proyectos musicales que es una de las cosas que más disfruto y más me interesan hacer fuera de mi obra. Amo la música, es un canal que va en paralelo a mi trabajo visual. La mayor parte del tiempo está entrecruzado a decir verdad ya que alimentan esta ficción que voy creando”, comentó detalladamente el artista.

Sobre su labor actual, Santiago comentó: “Estoy trabajando en diferentes cosas con la intención de hacer pequeñas muestras individuales o colectivas, la verdad que con muchas ganas. Por un lado, terminando una pintura acrílica que empecé hace dos años, ´Fantasmático, o pequeñas fabulas del desierto´, no por laboriosa, sino porque también tengo la costumbre de trabajar diferentes/varias cosas a la vez y que reposen lo que tengan que reposar hasta que sea el momento de intervenir nuevamente. Por otro lado, realizando una serie de ilustraciones (grafitos) en papel filtro (que se usaron en una bomba para trasegar vino en vendimia 2021, y con las cuales estoy trabajando en una pequeña muestra haciendo un paralelismo y que sea una ´Vendimia Grafica´. A modo de ejercicio más libre, trabajo en una historieta inspirada en el álbum ´Ziggy Sturdust y las Arañas de Marte´ de David Bowie, alguien que estoy explorando últimamente y con la cual voy a realizar una serie de láminas y remeras serigrafiadas”, dijo Molina.

Los inicios de su pasión por el arte y la ilustración, Santiago no dudó en comentar: “No sé si hay un momento exacto, sí creo que influyó desde chico los entornos y experiencias que me rodearon gracias a mi vieja y viejo. La música, las peñas de folcklore y haber estado en entornos culturales y artísticos (y haber dibujado mucho en clases)”, comenzó diciendo sobre su experiencia, luego sumó: “Adelina Tarditti, artista y curadora mendocina, creo que fue mi primer referente artístico. Una especie de tía, abuela o maga para mí. Toda la vida nos estimulaba y despertaba ese lado artístico, tanto a mí como a mis hermanxs. Ya sea cuando ella venía a San Juan con moldes de yeso pinturas, manualidades o simplemente acompañar a alguna muestra, o cuando íbamos a Mendoza a su casa taller, que era una experiencia única y mágica para mí (todavía la visito en mi mente)”.

El entrevistado también habló de su familia y dijo: “No soy el único artista en mi familia porque mi hermano Nacho es músico, mi hermana Pipa actriz, modelo y realiza collages y mi vieja Bea que es una laboriosa de sus manos y amante de los colores que hace diseños florales y realizo bordados toda su vida. Mi abuela profe de música y mi padre un artista sin darse cuenta, apasionado poeta y loco hacedor de vinos”, comentó.

La experiencia y el aprendizaje siempre son condimentos esenciales a la hora de crear y sobre esto Molina comentó: “Todo tomó magnitud y peso desde mi paso por la FAUD, su gente y la biblioteca, haber sido parte de Croquiseros urbanos, con Juan Failla (arquitecto/artista) maestro amigo y específicamente desde 2016, donde nació La Parra, un colectivo de arte que comenzó en una casona del centro sanjuanino que alquilamos con amigos /as y fue el inicio de una serie de vivencias únicas donde experimentamos, intercambiamos data relacionada a la música el diseño y el arte. Allí realizamos varios eventos y nuestras primeras muestras artísticas. Los intereses de cada uno/a fueron creciendo allí y creo que nos marcó para lo que siguió”, recordó orgulloso de su formación y crianza.

“Mi trabajo es y vino siendo un poco para adentro. Mucho mi mente, luego en el taller donde hay proyectos e improvisaciones. Desde hace varios años ya, tengo la costumbre de tener bitácoras o libretas donde escribo anotaciones, ideas, frases, y dibujos, una especie de cuaderno con ideas gráficas. Por lo que vale decir que siempre es una exploración, una búsqueda. Me inspiran ciertas personas que se aparecen como mis pares amigues o aparecieron en mi vida, me inspira la música, la ficción, la ciudad, las charlas de la gente en la calle, otrxs artistas, mis vínculos, mis procesos personales y lo que me atraviesa en el día a día. Como buscando respuestas aparece la inspiración. Sí, tengo referentes, dentro del campo artístico muchos, y no solo pertenecientes al campo visual”, explicó el entrevistado.

Luego de dos largos años de restricciones por la llegada del coronavirus, Santiago comentó su experiencia personal y no dudó en decir: “La pandemia influyo muchísimo. Es más, todavía creo que estamos procesando y recién asomando la cabeza. Justo cuando se declaró la pandemia, faltaba un día o dos para que se inaugure una muestra colectiva (AURA V/Casa Roja) en la que participaba por primera vez en el museo Franklin Rawson. Lo más triste de la pandemia para mí, fue en como impactó en la cultura, y por consiguiente en mi trabajo. Sobre todo, en cómo se fueron perdiendo los espacios y lugares independientes autogestivos donde nos movíamos y habitábamos quienes, desde mi entender, hacemos gran parte de la cultura, ya sea musiques, actores, actrices, visuales, audiovisuales, entre otros. Allí se generaban encuentros, intercambios muy nutritivos y fundamentales”, recordó nostálgico.

Sobre su rutina desde el confinamiento, el artista dijo: “Estuve encerrado y fue un momento de repensar cosas, de reveer otras”, comentó y luego dio detalles de qué tiene en mente para lo que resta del año: “Mis intenciones están focalizadas en la producción de contenido propio, salir del taller, mostrar más mi trabajo, encontrar nuevos vínculos y aprendizajes. Deseo dedicarme, seguir formándome, aprendiendo y capacitándome. Tengo intensiones de salir de la provincia un poco, en busca de eso y más”, manifestó entusiasmado.

Para cerrar, Santiago no dudó en confesar sus sueños y dijo: “Tener una vida rodeada de la gente que quiero, viajar y estar en movimiento. Acá o en diferentes lugares, y si es acompañado de hacer lo que me gusta, mejor”.

Fotos de Santiago: Gonzalo Viscaino y redes sociales del artista.

Redes sociales: Santiago Molina