Premios Oscar 2022: dónde verlo y el listado de los principales nominados

Este domingo se llevará a cabo en Los Angeles, Estados Unidos, la ceremonia de entrega de los premios Oscar 2022, los galardones más importantes del cine. En los últimos años, y sobre todo con la cuarentena obligatoria en los primeros meses de la pandemia del covid-19, las plataformas de streaming ganaron terreno hasta acaso alcanzar a la popularidad de las salas de cine.

El evento, que premia a lo mejor del cine, contará con tres maestras de ceremonia Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes. Un poco más de 2,500 asistentes estarán en una ceremonia diferente debido a los protocolos por el coronavirus. Las personas que quieran entrar al teatro deberán mostrar un certificado de vacunación y dos pruebas PCR con resultado negativo.

En las escenas musicales, la cantante Beyonce, ganadora del Grammy, presentará “Be Alive”, que pertenece a la banda sonora de la película “El método Williams”. Se trata sobre el padre de las reconocidas tenistas Serena y Venus Williams. Billie Elilish interpretará la canción “No Time To Die”, que compuso con su hermano Finneas O’Connell, para la última entrega de la saga de James Bond.

“Dos oruguitas” de la película “Encanto” de Disney será cantado por el colombiano Sebastián Yatra, las cuales están nominadas a Mejor canción original y Mejor largometraje animado, respectivamente. La ceremonia oficial se realizará en el famoso Teatro Dolby de Los Ángeles, y desde las 21 horario Argentina se podrá ver por la señal de TNT, como ocurre todos los años.

Los principales nominados:

Mejor película

-Belfast

-CODA: Señales del corazón

-No miren arriba

-Drive My Car

-Duna

-Rey Richard: Una familia ganadora

-Licorice Pizza

-El callejón de las almas perdidas

-El poder del perro

-Amor sin barreras

Dirección

-Kenneth Branagh por Belfast

-Ryusuke Hamaguchi por Drive My Car

-Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza

-Jane Campion por El poder del perro

-Steven Spielberg por Amor sin barreras

Actor

-Javier Bardem por Being the Ricardos

-Benedict Cumberbatch por El poder del perro

-Andrew Garfield por Tick, tick... BOOM!

-Will Smith por Rey Richard: Una familia ganadora

-Denzel Washington por La tragedia de Macbeth

Actriz

-Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye

-Olivia Colman por La hija oscura

-Penélope Cruz por Madres paralelas

-Nicole Kidman por Being the Ricardos

-Kristen Stewart por Spencer

Actor de reparto

-Ciarán Hinds por Belfast

-Troy kotsur por CODA: Señales del corazón

-Jesse Plemons por El poder del perro

-J.K. Simmons por Being the Ricardos

-Kodi Smit-Mcphee por El poder del perro

Actriz de reparto

-Jessie Buckley por La hija oscura

-Ariana Debose por Amor sin barreras

-Judi Dench por Belfast

-Kirsten Dunst por El poder del perro

-Aunjanue Ellis por Rey Richard: Una familia ganadora

Película internacional

-Drive My Car (Japón)

-Flee (Dinamarca)

-Fue la mano de Dios (Italia)

-Lunana: A Yak in the Classroom (Bután)

-The Worst Person In The World (Noruega)

Largometraje de animación

-Encanto

-Flee

-Luca

-La familia Mitchell vs. las máquinas

-Raya y el último dragón

Canción original

- “Be Alive”, de Rey Richard: Una familia ganadora

- “Dos oruguitas”, de Encanto

- “Down to Joy”, de Belfast

- “No Time to Die”, de Sin tiempo para morir

- “Somehow You Do”, de Four Good Days

Efectos visuales

-Duna

-Free Guy: Tomando el control

-Sin tiempo para morir

-Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos

-Spiderman: Sin camino a casa

Edición

-Hank Corwin por No miren arriba

-Joe Walker por Duna

-Pamela Martin por Rey Richard: Una familia ganadora

-Peter Sciberras por El poder del perro

-Myron Kerstein y Andrew Weisblum por Tick, tick... BOOM!

Guion adaptado

-Siân Heder por CODA: Señales del corazón

-Ryusuke Hamaguchi y Takamasa Oe por Drive My Car

-Jon Spaihts, Denis Villeneuve y Eric Roth por Duna

-Maggie Gyllenhaal por La hija oscura

-Jane Campion por El poder del perro

Guion original

-Kenneth Branagh por Belfast

-Adam McKay por No miren arriba

-Zach Baylin por Rey Richard: Una familia ganadora

-Paul Thomas Anderson por Licorice Pizza

-Eskil Vogt y Joachim Trier por The Worst Person In The World