Del periodismo a la editorial: "Las herramientas del periodismo te sirven para mucho"

¿Quién esta detrás de cada uno de esas publicaciones que nos llegan sobre los libros que tanto amamos? quizás no sea una pregunta muy frecuente pero necesaria. En cada una de las editoriales existen muchas personas que trabajan cada día para dejar un ejemplar listo para el disfrute de un lector. En muchos casos no damos cuenta de ellos. Parte de estos labores incluye la escritura, traducción y difusión. Esta es la tarea que hace Georgina Dritsos, quien charló con Diario 13 sobre sus experiencias y transición de su vida como periodista para dedicarse de lleno a la literatura.

En la entrevista exclusiva, la profesional de la comunicación comenzó: "Creo que un poco lo que me pasó fue que la estabilidad de nuestro periodismo me llevó a diversificarme". Luego de ello dio a conocer que trabajó mucho tiempo en el periodismo tradicional. En un momento fue la encargada de orquestar la revista Luna Teen de grupo Perfil, pero dejaron de publicarla debido al enfoque que quería. Posteriormente comenzó a colaborar en Clarín, donde se encargaba de escribir sobre la mujer y el trabajo.

En sinergia inició a contactar a una editorial amiga. "Ese momento me empiezo contactar con el mundo editorial. Empiezo a ver que había ciertas áreas de las editoriales que estaban un poco descuidadas, por ejemplo en el tema de redes sociales, de los mensajes de la comunicación hacia los jóvenes" comentó Dritsos. Desde su visión vio que había cierta inestabilidad en el medio y la llevó a sentir que podría nutrir más con sus ideas a las editoriales. "Así fue que me contacte con la editorial VyR, les acerque puntualmente propuestas específicas para la comunicación con los jóvenes que yo venía haciendo en Perfil" señaló. Desde allí comenzó a crecer y dejar de lado ciertos aspectos del periodismo, "al tiempo me ofrecieron quedarme en la prensa y difusión de esta editorial. Lo tomé como un desafío y me fui quedando" mencionó.

Es así como Georgina vive de este rubro desde hace 12 años, aunque en la actualidad esta en editorial Urano. "Es un trabajo distinto y parecido, porque acá también estoy pensando nota, en tener que ayudar a los periodistas, a crear sinergia con los contenidos entre ambas partes. Es otra forma de comunicarme y otro lugar, pero sigue haciendo comunicación" aclaró.

"Como todo trabajo el trabajo de prensa y difusión también tiene su parte rutinaria" añadió Georgina. "Una de las cosas que arregle cuando me fui de la otra editorial era que quería armar proyecto" declaró. " Entonces mi trabajo en lo cotidiano consiste en tratar de difundir los libros, tenemos difundir nuestros autores, los mensajes que tienen estos autores, difundirlo e los medios tradicionales y digitales, a través de periodista influencer jóvenes lectores" informó. A si vez detalló "también difundimos eventos que hacemos".

En otra línea confesó que "voy buscando algunos nuevos proyectos que tienen que ver con la pata local de ediciones Urano. De tanto en tanto estoy en el trabajo de traducción editorial que está creciendo mucho en títulos. Ahí hay cada vez más trabajo. En lo cotidiano tiene que ver cuál es la mejor forma de comunicar en las redes". De este modo comentó que sus tareas consiste en contar a la gente de qué se trata el libro pero de manera creativa. Así reflexionó "cuando yo arranque con esto me puse en la cabeza buscar formas creativas para hacer mi trabajo porque sino no iba a tener más trabajo".

Georgina no es solo una periodista que hoy es prensa de una editorial, ella también es autora de dos libros (Diario de una ruptura y S. O. S, tengo mi primera cita). Sin embargo declaró que "lo personal, en casa de herrero cuchillo de palo". A su vez dio a conocer que lo ha dejado un poco de lado debido a que no se ha hecho tiempo para la escritura creativa. Sobre ello resaltó "yo creo que las herramientas que te da el periodismo te sirven para muchas otras cosas. Si vos sabes decir, sabes contar, sabes redactar , esas herramientas se pueden aplicar para un libro de ficción o de investigación. A veces creo que uno se mete demasiado". A esto le agregó que ella logra compatibilizar sus mundo, ya que para ella un libro, una gacetilla y una nota tienen puntos en común que es la comunicación. "Hay cosas que me salen más fácil, otras me cuestan más. Me gusta como consensuar hablar con colega, no me cierro" indicó.

Uno de los puntos en los que focalizó Georgina es que "lo bueno de escribir, si quieres que entras en un mundo que no sea este. No importa si lo haces de hobby, así entras en un mundo donde se detiene todo y no tenés la guerra, ni los problemas económicos. Yo siempre recomiendo talleres porque la creatividad es motivada, yo creo que conviven los dos mundos".

Para finalizar Dritsos habló de su tarea como traductora y como confluye con la comunicación. Es así que mencionó "el tema de la traducción tiene muchas aristas que confluyen, primero hay que decir las cosas de una manera, y vos tenés que ser lo más fiel posible, porque la ves en esa fidelidad esta el mensaje del autor". Luego aclaró "no le debes cambiar el sentido, ni lo quiso decir pero a la vez debe llegar bien al público que va dirigido. No es lo mismo si vos traducir en español neutro, o traducir en español para gente que vive en España o si traducís para un argentino".

De esta manera señaló que no es el tradicional traductor de Google, sino que atrás de cada ejemplar hay personas y que "sin ellas esos mundo se perderían entonces se perdería la comunicación que estos autores quisieron compartir con sus lectores". Por ello es que resulta en ocasione0s un trabajo muy laborioso ya que lleva consigo mucha responsabilidad de ser fiel al mensaje original.