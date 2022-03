Sebastián Garay: “La música fue muy generosa conmigo”

Luego de la pandemia y con muchas ganas de seguir compartiendo su música, el cantante y compositor Sebastián Garay se sumó a la propuesta de Diario 13 San Juan para hablar de su arte, sus comienzos y sus proyectos.

En el comienzo de la charla, el músico no dudó en decir: “Soy Seba Garay, soy cantante, músico, autor y compositor. Nací en Mendoza, en Bermejo, un pueblito de Guaymallén”, comenzó diciendo y luego agregó: “Vivo en San Juan hace un par de años y vivo feliz creciendo junto a mi bebé y mi compañera”, comentó.

Con muchos compromisos en agenda tanto en la provincia como fuera de ella, Sebastián se reconoció “músico de profesión y vocación” y detalló sus comienzos: “Empezó como un juego. A los 4 años recitaba tangos con mi viejo, parado frente al televisor. Luego la guitarra de la familia me llamó y empecé a cantar, formé un grupo con mis hermanos y los amigos del barrio y desde ese momento siempre estuve en los escenarios. La vida y la música me fueron invitando a estudiar, a investigar, a crear, a preguntar y fue así que estudié la Licenciatura en Música popular de la UNCuyo. La música fue muy generosa conmigo. Agradezco también a mis viejos que me criaron en un entorno de amor y canciones. Ese es el ambiente ideal para hacerse músico”, dijo el artista a Diario 13 San Juan.

Instalado en San Juan y elogiado por colegas y fanáticos, Garay se refirió a las oportunidades artísticas en la provincia y al crecimiento cultural: “Veo una escena muy prometedora y ecléctica. Me gusta cuando el artista cuenta de su paisaje y su cotidianidad y eso está pasando en San Juan. Me da alegría ser parte de eso”, dijo al comenzar y luego se refirió a los ajustes que son necesarios para seguir mejorando: “Lo que hay que repensar es una problemática que aborda a todo el país. Tenemos que trabajar mucho más con el ámbito privado. Las herramientas que brinda el Estado deben de perdurar en el tiempo, por más que cambien los colores políticos. Educar y concientizar con respecto al ´derecho al espectáculo´. El precio de una entrada no puede ser menor al precio de una cerveza en el lugar del show”, comentó convencido.

“Y en mi opinión el empresario que brinda un espacio para que se ejecute música en vivo, debe trabajar en conjunto con el Estado para brindar mejores condiciones al músico. Los entes de gestión colectiva deben trabajar con las necesidades y las urgencias de cada lugar. De nada nos sirve que al empresario le convenga más pasar música grabada, si ese derecho que se paga no modifica la realidad en la que esta su negocio”, aseguró Sebastián hablando directamente de los propietarios de los bares y lugares en donde los artistas se presentan.

“La cuenta es fácil: músicos mejor pagos, pagan sus impuestos, tienen mejores instrumentos, se capacitan, enriquecen el patrimonio cultural local, mueven la economía de la cuadra, del barrio y así sucesivamente”, dijo el entrevistado comprometido.

Con muchas fechas en distintos shows y festivales de Mendoza, su ciudad natal, el músico se refirió a este momento y dijo: “Lo vivo tranquilo. El reconocimiento genera más trabajo para mí y los profesionales que tocan conmigo. Agradezco estar en ese lugar de reconocimiento para el cual llevo trabajando más de 20 años. Hacía unos meses no tocaba en Mendoza, es lindo volver”.

Luego de casi un año y medio de restricciones por la pandemia del coronavirus, Sebastián detalló su vivencia personal y no dudó en asegurar: “Fue devastador, habían grandes proyectos que quedaron truncos por la pandemia y remontarlos será difícil. Esa situación me llevó a profundizar en los conciertos por las redes (Instagram live) y armé durante la pandemia ´La gestión de la canción´, mi gestoría de registro de canciones y asesoramiento en derechos de autor. Gracias a ello es que pude ahondar en la realidad musical de San Juan”.

Con muchos proyectos en mente y un gran año por delante Sebastián habló de sus prioridades y dijo: “En primer lugar ser papá, mejor compañero, disfrutar de la familia. Hacer el lanzamiento de todas las canciones nuevas que he ido componiendo durante pandemia. Abordar con mi equipo las giras por el país y los conciertos que quedaron en pausa durante la pandemia. Hacer crecer aún más la gestoría, porque estoy convencido de que es un servicio que estoy brindando a la comunidad”.

Para cerrar, el músico no dudó en decir: “Mi sueño es tener mejores canciones, cantar cada día mejor y desarrollar acciones de trabajo que me permitan girar por el mundo con mi música”.

