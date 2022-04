Desde Venezuela, la joven escritora que contó sus secretos a Diario 13

Patricia Rodríguez tiene 27 años y su vida esta marcada por la literatura. Hoy cumplió el sueño de muchos escritores que se basa en la publicación de un libro en formato físico. Ella es una de las privilegiadas, que gracias a su talento logró ver su obra en las grandes librerías del país.

La joven venezolana charló en exclusiva con Diario 13, y comentó sus secretos y anhelos. Patricia detalló "escribo desde el 2012. Comencé a escribir en una página de Facebook que yo administraba. Principalmente comencé a escribir como un pasatiempo, veía que las fanfics estaban por todas partes, así que me animé a crear las mías propias, y al final gustaron". A la vez añadió "a mí me ilusionó mucho así que seguí escribiendo y me pasé a la plataforma de Wattpad para tener más alcance".

Como muchas grandes artistas de las letras, Patricia fue furor en la plataforma de la W naranja. Tal como lo hicieron Luis Ávila, Anna Todd, Ariana Godoy y muchas otras, ella logró publicar sus escritos. Sobre esta aplicación señaló "Me gustan mucho las plataformas que promueven la lectura y la escritura para los jóvenes y adolescentes". En la misma línea aseveró "Wattpad es muy variado y una vez que entras ya no puedes salir, te abre puertas a otros mundos y es una experiencia maravillosa". Pero eso no fue todo ya que precisó "Para los escritores, es un medio para crecer y darte a conocer, me parece una gran oportunidad para que todos alcancen sus sueños".

Su vida esta marcada por la escritura, por lo que no dudo en comentar sobre su proceso creativo, "mi proceso creativo es muy variado, a veces escucho canciones melancólicas para inspirarme, también me inspiran mucho los objetos y las imágenes, otras veces simplemente me quedo en mi cuarto en completo silencio con el teléfono en la mano y las ideas fluyen de forma automática. Hay unos días en los cuales lucho para conseguir inspiración, pero no me presiono, así que lo dejo para cuando tenga buenas ideas, de esa forma no arruino mi trabajo con algo muy forzado" agregó.

Su primera novela Houseboy es furor en las redes sociales donde lectores dan sus opiniones. Su libro salió en el pasado diciembre bajo el sello de Editorial Naranja. La escritora se animó a dar a conocer "Houseboy fue mi primer libro gay, lo escribí como un pasatiempo porque me gusta mucho la relación entre ellos, es un fanfic, así que ya muchos conocen su historia". A la vez añadió "Para mí es un libro muy dulce, tiene comedia y mucho romance, me gusta hacer reír a las personas mientras leen y se enamoran del libro al mismo tiempo, además es un libro que siembra la intriga para que te veas incapaz de abandonar la lectura". En la misma sintonía dijo "Si te gusta el romance entonces te gustará mucho, lo recomiendo".

El futuro de Patricia no es algo que hoy la persiga, vive su día a día pero segura de sus metas. Por ello dijo: "Me gustaría seguir creciendo como escritora, considero que todavía me falta mucho por aprender, quiero desarrollar más habilidades y ampliar mi vocabulario para mejorar mi narrativa". Otro de sus sueños es "quisiera explorar otros géneros literarios como escritora, sería un gran reto y conseguiría darme a conocer mucho más dentro de este mundo". Patricia sueña y esta segura de poder lograr cada uno de sus objetivos y seguir vigente en la literatura.