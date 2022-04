"Entre la vida y la muerte", un drama romántico imperdible

Nuevamente Netflix impacta por un estreno y apunta directamente al corazón y al drama con la película "Entre la vida y la muerte", presentada recientemente.

Se trata de una cinta estadounidense dirigida por Arie Posin y protagonizada por Joey King y Kyle Allen que actualmente se encuentra entre los 10 contenidos más vistos por los usuarios de todo el mundo.

La historia del film -producción original de Paramount+- indica en su sinopsis: “Después de perder al amor de su vida en un trágico accidente, una adolescente desconsolada empieza a creer que él le envía señales desde el más allá“.

Si bien la película tuvo críticas variadas, el The New York Times no dudó en afirman: “Esta trama empalagosa podría tolerarse si sus personajes fueran más simpáticos; en cambio, son la pretensión personificada”.

Celeste O’Connor, Kim Dickens, John Ortiz, Diany Rodriguez, Jeffrey Vincent Parise, Jadon Cal, Becki Hayes, Donna Biscoe, Aleks Alifirenko Jr., Nicholas Stargel y Leander Suleiman completan el elenco.

Fuente: IndieHoy