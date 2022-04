Alejandro Segovia subirá a escena con “A dónde va el amor”

Para alegría de sus seguidores incondicionales tanto a nivel musical como también en su rol de influencer en las redes sociales, Alejandro Segovia vuelve a subirse a los escenarios locales, esta vez para presentar “A dónde va el amor…”.

La cita será el viernes 22 de abril en el Teatro Municipal y, en contacto con Diario 13 San Juan, el artista comenzó diciendo: “La obra nace con un montón de textos que tenía hace tiempo y que también forman parte de mi libro (Historias para leer en el baño) que hablaban de cuestiones del amor, del desamor, de lo que viene al desamor, post amor, por eso la obra se llama ´A dónde va el amor´ que es el título de una canción de Montaner de una novela y es la gran pregunta, a dónde va el amor cuando se acaba”.

“Son por ahí vivencias muchas autorreferenciales, otras cuestiones de amigos y gente que pasamos por las mismas situaciones que fui recopilando y tomándolas todas desde el humor para plantearlas desde la óptica de un personaje, que también tengo en las redes y que es Roberto Tito Bajón que es una especie de coach desmotivador, un gurú de la anti ayuda que va en contra de la moda de ser feliz de prepo”, comentó Segovia.

La puesta se presentará formada de monólogos, multimedia con audios, video y, por supuesto música: “El amor será el gran protagonista y todo girará en torno a ese tema, vamos a usar canciones de las novelas que marcaron nuestras vidas y que todo el mundo recuerda y se hablará del amor y de las nuevas formas para conocernos, cómo las redes influyeron en nuestra manera de relacionarnos, el final de una relación, el recién separado o liberado reciente, que es un personaje muy arquetípico y muy florido para finalizar con la pregunta de a dónde va el amor”, agregó Alejandro.

Para finalizar, el entrevistado contó cómo comenzó su pasión por el teatro y expresó: “Mucha gente me pedía que lo hiciera y gracias a la pandemia me encontré haciendo muchas cosas que nunca imaginé, una de ellas es pararme en un escenario y hablar, cosa que para mí era totalmente impensado porque siempre estuve relacionado con la música, con escribir, con las redes pero el tema de pararme ante el público, sin el piano de frente para mí fue todo un desafío y me encanta”.

En la presentación del 22 de abril, Ale Segovia estará acompañado por Pablo Barbera en guitarra y bajo y Francisco Segovia en batería.

Las entradas para “A dónde va el amor” tienen un valor de $1000 y podrán conseguirse en la boletería del teatro Municipal o ingresando al siguiente link.