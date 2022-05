Crea portadas de grandes escritoras y aún planea seguir profesionalizándose

Tyler Evelyn Rood tiene tan solo 20 años, pero en su corta vida ya es conocida por miles de personas en las redes sociales debido a su arte. Esta joven venezolana es la creadora de diversas portadas de libros de grandes autores. Sus seguidores la aclaman y amplían sus objetivos, por ello es que Tyler charló con Diario 13 para dar a conocer más sobre ella.

Si bien ella nació en Venezuela, desde hace un tiempo vive en Santiago de Chile. Desde hace 6 años se dedica al diseño, aunque todo nació de manera autodidactica por ello es que referenció "es un largo camino y aun me falta más por recorrer". Ante ello señaló como comenzó su historia enlazada al arte de las portadas de libros "Al comienzo de la plataforma naranja (Wattpad) se comenzaron a crear historias de diseño, en donde se hacían sus pedidos y estos se colocaban en las portadas para llamar la atención del lector, había una chica que vi y me inspiró demasiado". Esto la llevó a pensar como lo hizo esa chica, por lo que de inmediato inicio su travesía para ver tutoriales.

Los autores hoy la ven como una referencia en el diseño de portadas, por ello es que muchos la contactan vía formulario, "hay casos que ya tienen mi número así que también me hablan por ahí, también vía Instagram". Pero de allí deviene un segundo proceso, que es lo referente a lo creativo. Tyler, nombre que usa en las redes sociales, señaló que "me gusta poner la música, entrar en ambiente y ponerme a leer. Hay veces que sin música puedo imaginarme un entorno en mi cabeza, después veo referencias en Pinterest; Paletas de colores, dibujos, ropa. Me gustan los olores, y el poder prender una vela cada vez que estoy inspirada me ayuda más, también plasmar mis pensamientos en bocetos".

Cada uno de sus trabajos son parte de ella, pero a pesar de ello, no duda en elegir algunos entre los que más amó generar "definitivamente la trilogía de Almas perdidas de Ariana Godoy, ver a las autoras sorprendidas de lo que puedo lograr es magnífico" aclaró. En la misma línea añadió "También el proceso de creación de una de las cubiertas más icónicas, la de Indestructible, trabajar con Angie es divertido y más en algo que nos llevó meses de cambios. De algunas otras también están “El club de los Aristócratas” de Valeria Valverde, “Lacerante” de Alis Nelson Joanmest". En este punto ella detalló que busca dejar su huella en cada una de las creaciones aunque no siempre es posible "cuando algo no escapa de mis manos ahí estaré, presente para validar mis habilidades artísticas".



Tyler comenzó explicando "me he dado cuenta que la mayoría ya los he cumplido". Sin embargo al analizar esto, no dudo al mencionar "estoy luchando para mostrar mi talento con grandes editoriales, hay que sembrar para disfrutar las cosechas". Por lo que añadió "los objetivos anteriores ya fueron cumplidos, ahora estoy en el camino de crear nuevos, esforzarme y obtener lo que pueda de ello".