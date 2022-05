Suspenso insostenible para ver en Netflix

En el comienzo del fin de semana, la plataforma de contenidos Netflix anunció, en sus redes sociales, tres títulos sorprendentes para los fanáticos del suspenso.

En esta oportunidad, se trata de películas aclamadas por la crítica.

El irlandés

2019 – Dir: Martin Scorsese

Basada en el libro I Heard You Paint Houses del escritor Charles Brandt, el film cuenta la historia de Frank Sheeran (Robert De Niro), un irlandés involucrado en lo más profundo de la mafia que optó por convertirse en un sanguinario y eficaz asesino. Al llegar a una etapa adulta, Sheeran recuerda los motivos que lo hicieron tener una vida inmersa en la ilegalidad y los homicidios, así como una carrera durante la que acabó con más de 25 personas, entre ellas el famoso Jimmy Hoffa (Al Pacino), el poderoso jefe del sindicato de camioneros que desapareció el 30 de julio 1975 y no fue declarado legalmente muerto hasta el 30 de julio de 1982. Su asesinato aún sigue siendo una incógnita y es uno de los misterios sin resolver más famosos en la historia de EE.UU.

Azul cobalto

2022 – Dir: Sachin Kundalkar

Este film hindú basado en la popular novela homónima de Sachin Kundalka sigue la historia de dos hermanos, Tanay (Neelay Mehendale), un aspirante a autor, y Anuja (Anjali Sivarama), de espíritu libre, quienes se enamoran del mismo joven que viene a quedarse a su casa en Pune como huésped que paga. De este modo, los acontecimientos subsiguientes sacuden a su familia tradicional en esta producción de Netflix que trata el tema de la sexualidad, la familia y la sociedad.

Downton Abbey: La película

2019 – Dir: Michael Engler

Condado inglés de Yorkshire, principios del siglo XX. En la casa de campo de Downton, vive la familia aristocráta Crawley y sus sirvientes. Los acontecimientos más destacados de la historia, en las postrimerías de la época eduardiana (1901-1910), tienen un importante efecto en sus vidas. Como por ejemplo que, a raíz de un suceso como el del hundimiento del Titanic, la familia Crawley se ve en una encrucijada. Su futuro heredero ha muerto en este suceso, y como no tienen hijos varones, solo tres hijas, estas no pueden heredar. Este vuelco de la fortuna no agradará a los miembros de la familia ni a los criados.