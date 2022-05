Melodia Leiva Cerezzo: “La música es mitad herencia y mitad vocación”

La intérprete, cantante y violinista Melody Leiva habló con Diario 13 San Juan en una charla profunda relacionada a su pasión por el arte, sus afectos y su elección por la provincia.

Al comienzo de la entrevista, Melody dijo: “Nací en La Serena, Chile, y pasé mi infancia en Santiago hasta el año ´88 que vinimos a radicarnos a San Juan porque mis viejos, que eran músicos vinieron a trabajar a la Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan”, comenzó diciendo y luego agregó: “De inmediato me incorporé a la orquesta Juvenil preparatoria como violinista, tenía solo 11 años. Fue hermoso llegar a esta ciudad tan hermosa y tranquila!! Hace 10 años me desempeño como preparadora vocal de cantantes y artistas escénicos, soy intérprete de tango, cantante y violinista” detalló la música sobre sus ocupaciones actuales.

“Creo mi propia música en mis ratos de ocio y hago música para artes escénicas ocasionalmente cuando me invitan a proyectos que me resultan interesantes, por ejemplo ahora estoy dirigiendo y creando junto al querido Lucio Flores, música para la Fiesta Nacional del Sol bajo la dirección general de Ariel Sampaolesi, un trabajo súper enriquecedor por lo creativo y colaborativo que es”, expresó Leiva.

Al referirse a su amor por la música y sus comienzos, Melodia recordó: “Mi mamá tocaba el violonchelo y mi papá el contrabajo. En mi casa siempre estaba presente la música, es así que mi hermana y yo crecimos amando los sonidos de las cuerdas, ella es violista y yo violinista. En la adolescencia tuve conflictos para encontrar mi propia voz respecto de la cuestión heredada, no entendía porque íbamos naciendo y agarrando instrumentos, me preguntaba si había otro destino posible para mí, y decidí dejar la música; esa decisión la pude sostener por dos semanas que volví a abrazar mi violín y nunca más lo solté, comprendí que es mitad herencia y mitad vocación, y me encanta que así sea!", confesó la artista sobre su experiencia de vida.

“Me fui de San Juan en el año 2001, en ese momento la provincia era tierra arrasada culturalmente hablando; existía la sinfónica, un par de grupos de teatro y algunas bandas, no se generaba actividad económica cultural. Cuando regresé a la provincia en el 2010, me encontré con un desarrollo cultural increíble, el cual se mantuvo en estos años de forma sostenida. Existe, se pone de manifiesto, y no solo sobrevive, una enorme diversidad cultural en la provincia, es algo muy atractivo para personas que la visitan y para quienes pudimos conocer las épocas de grandes falencias en este sentido”, expresó la violinista sobre el panorama actual de la cultura en la provincia.

Inmersa dentro de un mundo machista que, poco a poco, va intentando cambiar, Leiva destacó su experiencia personal y relató: “Hay una cuestión machista presente en el ambiente del tango, como en cualquier otro ámbito, la diferencia se nota en que algunos varones aún se sienten dueños del género tanguero y les cuesta enorme trabajo mental respetar a colegas mujeres, o sea, aún hay tipos que dicen ´para ser mujer (o mina) está muy bien lo que haces´, ´el tango es macho pero vos cantas muy bien´, entre otras cosas. Y a esta altura de la vida, con más de 30 años de trabajar como música, me genera risa y a lo sumo vergüenza ajena, no es algo que me quite el sueño, además por suerte, trabajo con personas maravillosas!! Soy muy afortunada, porque en mi círculo afectivo y laboral, que están ligados, ya no hay gente con ese tipo de conceptos, estamos todes en etapa de deconstrucción para ser mejores personas y artistas”, expresó Melodia aliviada.

Segura de que el arte en cualquier de sus formas resulta esencial para el ser humano, Leiva recordó el tiempo de pandemia y dijo: “El quehacer artístico es prescindible para la mayoría de los países, quiero decir que ante cualquier crisis, catástrofe o pandemia lo primero que se suspende, corta y cancela es la actividad artística. A nosotros no se nos considera parte de la cadena productiva, pero por otro lado, lo que nos permitió atravesar mejor estos dos años de pandemia fue el contacto con arte, creo que la paradoja ya no se puede sostener más”, manifestó.

Acerca de sus proyectos a corto plazo, Melody mencionó que además de su trabajo en la FNS, también sigue trabajando como entrenadora vocal, cantando y tocando el violín: “Como siempre estoy dispuesta a colaborar en la mayor cantidad de proyectos independientes de artistas de la provincia”, sumó.

Para cerrar, la entrevistada contó a Diario 13 San Juan sus más profundos deseos y expresó: “Mi sueño es muy sencillo, lo vivo y cumplo cada día, cuando me veo haciendo todo lo que amo hacer, en la provincia donde quiero estar, y con la gente con la que quiero compartir el camino de la vida y del arte”.