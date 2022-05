Mafer en primera persona, una de las jóvenes promesas de la literatura juvenil

María Fernanda Muñoz Becerra es una de las jóvenes promesas de la literatura juvenil, como muchos en la nueva era literaria, nació en Wattpad y esta a poco de cumplir el sueño de todo escritor, es decir ser publicado y tener su libro en las librerías. La joven, a quien le gusta que le digan Mafer, charló en exclusiva con Diario 13 y comentó secretos de su mundo creativo.

"Escribo desde que tengo unos 10 años más o menos pero mi primer novela pública la escribí y subí cuando tenía 13" comenzó la joven soñadora que sigue explorando el mundo literario. A ello le sumó "Tengo casi la mitad de mi vida escribiendo sobre varias cosas, aunque mi género es más novela juvenil. Me encantaría explorar nuevos géneros como thriller psicológico". En cuanto a sus motivaciones señaló "Me impulsó a escribir el hecho de que siempre tenía muchas cosas en la cabeza que quería transmitir: cuentos, escenas, historias, vivencias. Soy una persona muy soñadora entonces siempre estoy escribiendo cosas que me imagino, así nacen la mayor parte de mis novelas, por una escena en específico que me imaginé".

Wattpad, para muchos es la ventana para darse a conocer, sobre ello Mafer comentó "Las plataformas de lectura/escritora me encantan, sobre todo Wattpad porque comencé mi vida como escritora ahí". Por esto es que no dudo en decir "creó que es una herramienta que ayuda bastante a nuevos escritores a dar a conocer sus trabajos y a los lectores les brinda un gran catálogo para elegir qué leer. Me agrada que dentro de la plataforma haya tantas opciones como escritos".

Los procesos creativos de los artistas suele ser complejo y diverso según lo que hagan o incluso las costumbres que posean, ante ello, Mafer aclaró a este medio "mi proceso creativo no es lineal, más bien es un ir y venir. Puedo pasar 6 meses sin escribir y de pronto un día me agarra un subidón de inspiración y escribo 200 hojas de una novela. Y sigo trabajando en eso, para que exista una constancia mejor porque eso sí influye muchísimo en el desenvolvimiento de un escritor, yo sigo trabajando para mejorar a diario y deseo dar escritos de calidad". También detalló "generalmente cuando quiero escribir pongo algún incienso, música lenta y lo hago generalmente de noche, los momentos de intimidad conmigo misma me inspiran a escribir, sobre todo el tener el tiempo y que no haya presión".

Sobre el libro que publicará con Editorial Naranja, explicó "Detrás del arcoíris es una novela que comencé a escribir a los 14 años y que me ha acompañado desde ese entonces hasta este momento, con casi 22 años he podido terminarla y puedo decir que es una de las cosas que más me enorgullece haber hecho en mi vida". Posteriormente señaló "con una trama que no es lineal, es multi personaje y las historias de los protagonistas entrelazadas, esta novela ha marcado por completo un antes y un después en mí". Para ella los temas sociales son de suma importancia, por lo que recalcó "los temas que trato en la novela son la homosexualidad, problemas familiares, violencia psicológica, traumas infantiles, problemas emocionales y psicológicos, amor propio, superación personal". Es así como comentó "es una novela bastante completa en ese aspecto y siempre quise tratar los temas lo más maduro posible, aunque para ser sincera hay algunas cosas que estoy puliendo para la edición en físico porque comencé a escribirla muy joven cuando aún no tenía tanta perspectiva de la vida. Las cosas no son tan fáciles cuando eres adulto".

Aún su libro no tiene fecha de lanzamiento que aún esta en proceso de edición, aunque aseguró que el libro sale este año "lo cual me tiene muy emocionada" dijo. Sobre sus proyecciones a futuro, mencionó "Siempre quise y deseo ser una escritora que logre transmitir todos los sentimientos que plasma al lector". A ello le sumó "sea cual sea el género del cual escriba me agradaría saber que tengo la capacidad de llegar emocionalmente a los lectores, que conecten realmente con la novela, que cuando lean lleguen a sentir enojo, tristeza, felicidad, que lloren, que rían. Es algo a lo que siempre he aspirado". "Estoy trabajando para eso, para mejorar con cada capítulo que escriba, con cada novela que lance" finalizó la joven escritora.