Mariela Giménez: 'Siempre mis novelas van a tener un mensaje esperanzador'

Mariela Jiménez es una escritora Argentina que vivió en diferentes puntos del país pero en la actualidad está residiendo en Estados Unidos. Ya con más de 2 libros publicados, la autora charló en exclusiva con Diario 13. Durante su relato la autora comentó que sus inicios en la literatura fueron de lado de como lectora y además detalló como fue escribir sus obras con un fuerte compromiso social.

'En casa siempre era importante que hubieran libros, vengo de una familia trabajadora de clase media', comenzó Mariela. A la vez añadió 'en la época en que vendían las enciclopedias puerta a puerta, siempre era importante y una fiesta cuando un libro llegaba a casa. Después me fui dando cuenta, en la adolescencia que escribir era algo que me gustaba y me servían y para hablar de mí sin hablar' aludió recordando sus inicios.

A pesar de haber estudiado psicología, la literatura siempre fue parte de su camino y fue a lo que la volvió a atrapar. A la vez logró unir ambas pasiones en una sola con la escritura creativa.

Uno de los libros con el que se hizo muy conocida en el ambiente literario juvenil fue #UnaLucrecia, libro que tiene un fuerte mensaje. La autora, de este modo indicó 'para mí #UnaLucrecia publicado con VRYA editora, la verdad que para mí ha sido y es una experiencia literaria importante'. Sobre ello explicó 'porque creo que más allá de que es una temática fuertísima, porque como mujeres es algo que atravesamos a diario, ya es una realidad que no podemos mirar para otro lado tenemos que poner el ojo'. A ello le sumó 'creó que todas las expresiones son necesarias en este punto y que mejor que un sello romántico pueda abrir la puerta a este estilo de historia que invitan a reflexionar, a pensar y a ponernos en una piel que a veces incomoda'.

El escribir y publicar este libro la llevó a una nueva experiencia ya que tal como aludió 'muchas lectoras mujeres se han acercado habiendo sido víctimas de esta problemática'. Por tal motivo es que detalló 'en ese sentido me parece que es un ejercicio de reflexión y en la lectura es tan importante el lugar que se le puede dar al mensaje que uno quiere transmitir y yo como mujer no puedo hacerme un lado de este mensaje qué es una realidad mejor para todas'.

Fuertes temáticas son parte de la escritura de Mariela, pero su nuevo libro promete seguir impactando con El Retorno de las Niñas Perdidas, el mismo también tiene una trazabilidad con un tema que afecta fuertemente a las mujeres. De acuerdo a lo que mencionó la autora 'haberme adentrado con Lucrecia con personajes femeninos que tienen cosas importantes para decir, he ido formando también mi identidad como autora y lo que quiero decir y qué es lo que quiero contar respecto a las experiencias qué significa ser mujer en nuestra época'.

También declaró en este medio 'ya hace dos años y medio empecé a escribir esta historia el retorno de las niñas perdidas que está ambientada Francia y trabaja toda la cuestión de lo que sucede en las mujeres que llegan en situación de vulnerabilidad muchas veces migrante de situaciones caóticas y víctimas de esa vulnerabilidad terminan cayendo en redes que las explotan". Luego explicó 'siempre mis novelas van a tener un mensaje esperanzador, eso siempre quiero rescatarlo porque es importante y creo que escribir acerca de fuerza de una mujer y como esa fuerza puede transformar su propia realidad , en el Retorno de las niñas perdidas, lo que trabajo es cuando todas esas fuerzas y esas mujeres se unen en un solo objetivo y como también muchas veces el mismo sistema impide que podamos superar es terminadas cuestiones'.

Así como resumió que en su nueva obra 'se van a encontrar con un crimen, a partir de ese crimen una chica que aparece muerta en un estacionamiento abandonado. Allí se empieza desentrañar una realidad que está al frente de los ojos de todos pero que nadie quiere mirarlo a la cara y como siempre va a ser una mujer fuerte la que se va a convertir en la clave desentrañar este secreto'.

Esta semana comienza la Feria Internacional del Libro, por esto es que la autora remarcó que hace mucho que lo están esperando 'creo que este tiempo de pandemia lo hemos sufrido mucho, ha sido muy doloroso de atravesar y lo que más necesitamos en este momento es darnos un abrazo, estar juntos, poder compartir, siempre con los cuidados'. También indicó 'las expectativas son las mejores, poder encontrarnos con los lectores y con los que hemos hecho. Para mí es muy importante poder compartir esta novela y lo que fue escribir estos personajes y el compromiso que adquirí'. Es así como concluyó 'voy con todo el compromiso cuesta y con muchas ganas de poder encontrarnos y conocer nuevas historias'.