Saludo final: The B-52’s anuncia su gira despedida

Para sorpresa y tristeza de los fanáticos del mundo entero, la banda The B-52’s anunció la llegada de su tour de despedida luego de más de cuatro décadas dedicados a la música.

La gira se llamará “The Final Tour Ever of Planet Earth” (Última gira en el Planeta Tierra) y tendrá 15 fechas con un cierre en Atlanta (Georgia), una ciudad bastante cercana a Athens, lugar en donde se creó la agrupación.

Las ciudades que podrán disfrutar de la banda serán Washington DC, Chicago, Nueva York, Las Vegas y San Francisco, y en varias de las presentaciones de su agenda se les sumarán invitados musicales de lujo como The Tubes y KC & The Sunshine Band.

Feliz con la propuesta, la vocalista y co fundadora de The B-52’s Kate Pierson expresó en un comunicado oficial: “Quién iba a imaginar que lo que empezó como una forma de divertirnos y tocar música para nuestros amigos en fiestas caseras en Athens en 1977 se convertiría en más de 45 años haciendo música y recorriendo el mundo. Ha sido cósmico”.

Por su parte, Cindy Wilson agregó: “Ha sido un viaje salvaje, eso más que seguro. Nos sentimos genuinamente bendecidos de haber tenido una trayectoria increíble animando a la gente a bailar, cantar con nosotros y sentir que pueden ser quienes quieran ser con nuestra música”.

El vocalista y tecladista Fred Schneider no dudó en prometerle a sus fanáticos: “A nadie le gusta brindar una fiesta más que a nosotros, pero después de casi medio siglo de gira, llegó el momento de un último encuentro con nuestros amigos y familiares… nuestros fanáticos. Y con KC & The Sunshine Band y The Tubes a bordo, estos recitales serán una gran fiesta de despedida“.

La pre-venta de entradas arrancará el miércoles 27 de abril (con el código ROADIE) por medio de Ticketmaster, mientras que la etapa de venta general inciara el viernes 29 de abril.

Fuente: IndieHoy