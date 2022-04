De Santa Fe al mundo: la joven escritora habló en exclusiva con Diario 13

Argentina es tierra de talentos, y no solo en lo deportivo o musical, como suelen reconocernos en el resto del mundo. Este país también es cuna de las letras, cimientos que construyeron grandes como Jorge Luis Borges, Alfonsina Storni, Julio Cortázar, Ernesto Sabato y muchos otros que marcaron el rumbo de la literatura. Hoy hay cambios en los modos de lectura, pero la raíz de ese don de la escritura sigue vigente, pero en manos de jóvenes como Denise Arcillo. Esta joven de 21 años que es oriunda de Santa Fe charló en exclusiva con Diario 13 y comentó todo lo referido a su nuevo libro.

Denise explicó “escribo desde que tengo 15 años. Mi abuelo me compró mi computadora como regalo y, meses después, descubrí Wattpad y me animé a experimentar este mundo. Pero nunca antes pensé que sería escritora”. Sin embargo, esa aplicación fue la que cambio su vida y marcó su rumbo a lo que hoy es su mayor pasión.

Esta aplicación es la vitrina para muchos escritores en todo el mundo. Allí nacieron y se hicieron conocer grandes de las letras juveniles como el sanjuanino Luis Ávila, y las escritoras reconocidas como Ariana Godoy, Flor Salvador, Alex Mires, Ana Todd y muchas otras. Por esto es que Denise reconoció a este medio “las plataformas como Wattpad son geniales para el crecimiento de un autor primerizo”. Luego añadió “desde mi experiencia, aprendí muchísimo en Wattpad. Apps así te permiten tener un contacto muy estrecho con los lectores, podes conocer sus opiniones y conversar con ellos al respecto. Con el tiempo, creas una familia de lectores, las personas empiezan a conocer tu trabajo”.

Como a muchos, las letras surgen en momentos menos esperados. Por ello es que le consultamos cuál es su proceso de escritura, ella detalló “para empezar a escribir una novela, anoto en un cuaderno las ideas principales sobre los personajes. Me pregunto cómo quiero que sean, tanto física como personalmente, y cuál es el crecimiento que quiero ir dándoles a lo largo de la historia. No siempre tengo el final de una novela planificado, porque, así como quiero que el lector se sorprenda con el final, también quiero sorprenderme a mí en la marcha de la historia”. Y así es como sorprende a tal punto de haber creado uno de los éxitos más leídos en la plataforma. De este modo añadió “a la hora de pensar en lo que va a ocurrir en un nuevo capítulo, siempre escucho un poco de música. Me ayuda a enfocarme en las emociones de mis personajes”.

La vida de Denise dio un salto increíble en el momento que le dieron a conocer que su libro iba a ser publicado. La joven de Santa Fe comentó “Cuando leí el mensaje de Editorial Naranja en el que solicitaban mi correo electrónico porque estaban interesados en ofrecerme un contrato de publicación en físico, no me lo podía creer”. Seguido a ello especificó “La emoción que sentí fue gigante, y mucho más cuando se lo conté a mi familia. Ver mi primer libro publicado, esa novela que escribí siendo tan joven con hambre de experimentar algo nuevo, es un completo orgullo. El esfuerzo valió la pena. Cumplí uno de mis más grandes sueños”.

Su primer libro publicado en físico es Destinados, historia que encantó tanto que la Editorial Naranja se animó a llevarlo a toda América para que la santafesina cumpla el sueño de todo escritor. Denise detalló “Destinados es la primera novela que escribí”. A la vez describió “Nos cuenta acerca de Brisa y Gastón, dos adolescentes que son víctimas del tiempo y la distancia. Ambos son mejores amigos desde pequeños, pero cuando ella le confiesa que está enamorada de él, Gastón la rechaza y, desde ahí, la relación entre ambos jamás vuelve a ser la misma. Él se va a la universidad y el contacto se termina perdiendo por completo. Años después, se reencuentran. Muchos sucesos provocan que su antigua amistad se reconstruya, pero esta vez, él es quien se enamorara de ella, pero Brisa está de novia desde hace años”. Seguido de ello, la autora aclaró “la novela contiene drama, mucho misterio y suspenso”

Cada paso que da va dejando cimientos, pero con este libro no todos sus metas están cumplidos. Ante ello comentó “mi objetivo principal en la literatura siempre fue y será, principalmente, hacer que el lector se adentre y disfrute de lo que he escrito. Siempre busco generar una emoción en el lector”. Cabe decir que él libro ya esta disponible y ya es un éxito en Bookstagram.