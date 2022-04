Ed Sheeran ganó juicio por las acusaciones de plagio

Finalmente Ed Sheeran respiró aliviado luego de conocer el fallo de la Justicia por el que ganó el juicio por plagio que enfrenta desde hace cuatro años.

El músico pop fue acusado por Sami Chokri y Ross O’Donoghue de copiar la canción “Oh Why” de 2015 en su gran éxito “Shape Of You”, pero todo terminó en darle la razón a Sheeran que negó la copia desde un primer momento.

El juez Antony Zacarol explicó: “Aunque hay algunas similitudes entre el ‘Oh Why’ y el ‘Oh I’ del estribillo de ‘Shape of You’, también hay diferencias significativas”.

Apenas ocurrida la demanda, el abogado de las supuestas víctimas alegó que el cantante británico suele tomar ideas de canciones ajenas y no siempre incluye a los artistas en los créditos. Sheeran no demoró en responder y ante la acusación replicó: “Siempre he procurado ser completamente justo a la hora de atribuir créditos a todo aquel que haya contribuido en alguna de mis canciones. Suelo referirme a otras obras cuando compongo, como hacen otros autores. Y si existe esa referencia, siempre aviso a mi equipo para que obtengan la cesión o licencia correspondiente”.

Conocida la decisión de la Justicia, Sheeran realizó un posteo en sus redes sociales y junto a un video comentó: “Me parece que denuncias como esta se han vuelto demasiado comunes y se está creando una cultura por la que se lanza una acusación con la idea de que llegar a un acuerdo será más económico que ir a juicio, aunque la acusación no tenga ningún fundamento”.