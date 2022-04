La espera terminó: se viene el Omegazo en la Sala del Sol

Omega tendrá un nuevo show en la Sala del Sol este próximo sábado 9 de abril. Se llamará Omegazo Parte 1 y será exclusivo para todos los fanáticos de la banda sanjuanina más conocida del país durante tres horas. Por ello este jueves, su vocalista Hugo Flores reflexionó por el gran momento que está atravesando la popular banda local.

Sobre el gran pasar que está atravesando la banda cuartetera, Hugo expresó que en un comienzo, cerca de 12 años atrás, cuando visitaban alguna otra provincia ‘les solían llegar a pedir que no dijeran que eran de San Juan porque no vendía nada’. Ante esto, el cantante bromeó que en aquel momento, les manifestaba que el ‘podía no decir que era de San Juan, pero la tonada local siempre estaba presente’.

Con respecto al show del próximo sábado, la espera por un ‘larguísimo’ terminó. Es que el evento que estaban esperando los omegueros llegó. Habrá artistas invitados, el show será grabado y filmado, para que queden registrados los temas clásicos y lo nuevo en material musical del grupo cuartetero.

Por esto, hay que decir que las entradas anticipadas se venderán en las sedes de Farmacia Echegaray en el Centro y Rawson, Distribuidora Cabot, Vanis Moda y Kiosco Rawson, frente a Luna Morena.