Augusto Laspiur Rivero: “Vivir la vida es rap”

Nuevamente un talento sanjuanino llega a la columna “Varones en Vanguardia” para relatar, en primera persona, su arte y pasión por un género musical urbano: el rap.

A través de un recorrido de rimas y temas sociales fuertes, Augusto Laspiur Rivero se sumó a la propuesta y contó a este medio, sus vivencias y proyectos.

En el comienzo del encuentro, el entrevistado se presentó y dijo: “Soy Augusto Laspiur, mi Aka (alias) es Gen, soy rapero, pero soy escritor. Escribí mi primer cuento en un taller de literatura al que fui con 10 años aproximadamente, un ´shot out´ (agradecimiento) para mi madre que siempre supo la posta y mucho de lo que soy, hoy lo veo en ella”, dijo el joven en referencia a la actriz Mercedes Rivero Prolongo.

Sobre su elección del rap como el vehículo para expresar ideas, posturas y estados de ánimo, Augusto explicó: “La verdad que es algo complejo de decir, aún lo estoy identificando de una manera más complicada, pero siempre fue un sentimiento, vivir la vida es rap”.

Interesados en conocer el origen de su preferencia por este ritmo urbano, Laspiur no dudó en decir: “Mi viejo me hizo escuchar Wu-Tang Clan y la canción Gangster Paradise de Coolio, cuando yo iba a tercer grado, recuerdo que algunos días me llevaba al colegio y repetíamos Soul Power de Wu Tang y Iron Flag hasta que llegábamos. Toda la vida escuché rap, y mi interés por escribir estuvo siempre presente cuando sentí que tenía demasiadas cosas para decir”.

Dando más detalles sobre la movida local del rap, Augusto comentó: “En San Juan la manejan mis amigos CH, Tabascos rap Company y Voyra. Las batallas son algo aparte pero ellos son mis referentes musicales dentro de la provincia”.

“Intentar definir batallas es complicado porque creo que va según tu perspectiva, para mi criterio tiene que ser puro rap, la verdad que no me preparo, si tengo ganas de rapear me inscribo y le damos. Tal vez me preparé antes de competir por primera vez para asegurarme de que realmente podía”, recordó.

“Escribo por descargar emociones y bajar data, siempre busco transmitir algo en cuanto al sonido, estoy todo el tiempo escuchando todo tipo de música, soul, jazz, música clásica, funk brasilero porque en esos géneros siempre encontras data musical”, detalló Augusto.

Para finalizar, el entrevistado habló de sus futuros planes y comentó: “Mi proyecto para este año es sacar un disco físico, mi sueño es poder ser feliz y vivir de lo que amo, pero más que nada transmitir la mayor cantidad de conocimiento y amor… lo que más falta”.