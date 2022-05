“I am Veronica”, lo nuevo de Morrissey

Este 10 de mayo, Morrissey se presentó en el Orpheum Theatre de Phoenix para repasar su carrera y reencontrarse con sus fanáticos luego de dos años de pandemia y encierro.

El compositor provechó la oportunidad para introducir un nuevo single titulado “I am Veronica”. Según se informó esta canción ocuparía el primer lugar en Bonfires of Teenagers, el próximo álbum solista del británico que si bien fue anunciado, aún no vio la luz.

Morrissey para presentar el nuevo tema dijo: “Es muy difícil de creer en estos tiempos ridículos, pero estamos a punto de lanzar un nuevo single. Esperamos que les guste, y si no… ¡deben morir!“, exclamó eufórico.

Como era de esperar, en el show el artista pasó por varios temas como “Viva Hate”, “Little Man, What Now?”, “Disappointed” y “Having A Go Merchant”, canciones que llevaban sin ser tocadas en vivo más de 10 años. También realizó canciones de The Smiths que no tocaba desde hace tiempo y que no las incluía en sus shows desde 2004: “I Know It’s Over”, “Rubber Ring” y “Sweet and Tender Hooligan”, según informó IndieHoy.

AL final de la presentación, el músico expresó: “Gracias por escuchar mi voz de cabra. Los quiero, o a la mayoría de ustedes, o a algunos, y que Dios los bendiga”.