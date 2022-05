Los detalles de la primera galería de arte que muestra la grandeza de San Juan

Carolina Schwartz es la dueña de Artify, una galería de arte ubicada en San Juan. Ella estuvo en Tarde Trece dando a conocer cómo nació el proyecto y cuál es el objetivo de este.

La galería Artify está ubicada en Avenida Mitre 73 oeste en el entrepiso de lo que era el hotel del Bono Suites ‘afuera hay una escultura hermosa, se van a ubicar perfectamente’ comento Schwartz. A la vez señaló que el pasado miércoles la inauguración de una nueva muestra. La misma es del arquitecto Marcelo Uliarte ‘es una muestra hermosa realmente, a nosotros nos pone muy contentos, muy alegre porque ha significado un gran trabajo del equipo y con el artista’. Esta muestra se llama ‘Planetas enanos’. ‘Marcelo es muy particular porque él es arquitecto de formación, pero su pasión desde chico era que le regalaran lápices de colores y desde chico se expresa mediante el dibujo’ indicó sobre el autor.

Luego mencionó ‘y yo creo que está muestra es como si abriéramos un libro de cuento todas las obras están acompañadas de un relato o cuento fantástico porque Marcelo es un artista contemporáneo completo, cada una de las obras está acompañada por un texto de su autoría’.

Por ello señaló ‘nosotros abrimos Artify en junio del 2020 por una necesidad de vivir emprendiendo. San Juan todavía no estaba en la cuarentena’. A ello le sumó, ‘nos gusta el coleccionismo, hemos tenido el orgullo de ser amigos personales de varios artistas’. También dijo ‘hace varios años hacemos iniciativas de articulación público-privada entonces hemos trabajado con mucho con la municipalidad de San Juan, en alguna oportunidad también con el ministerio de turismo’.

También recordó ‘el año pasado hicimos una acción increíble con la Legislatura ya que pusimos obra de arte en el edificio nuevo del anexo. Fue un convenio que hicimos en base a las conversaciones que tuvimos con el gobernador de la provincia’. De este modo en ese edificio podemos encontrar ‘una linda colección de arte sanjuanino moderno y contemporáneo como de artistas establecido como Mario Pérez y emergentes como Mercedes Yacante o Matías Duarte’.

Otro de los puntos que reflexionó Schwartz en Tarde Trece es que ‘si no somos amigos del artista o no conoces la trayectoria no tenés la posibilidad de ver o conocer lo que hace’. Entonces así nació su espacio, ‘cuando vimos el local medio vacío lo condicionamos y pensamos en colocar las obras de artistas’.

Asimismo, señaló que la primera muestra fue con un ilustrador que ahora llega lejos ya que su obra se expondrá en la Casa de San Juan en Buenos Aires. Ella mencionó que tienen como objeto mostrar y recordar a Mario Pérez que es uno de los artistas sanjuanino que sus obras recorrieron el mundo. También reconoció que el arte de Alberto Álvarez estará en Taiwán, aunque su talento viene desde hace tiempo ya que sus obras fueron compradas por personas de Canadá y México.

Schwartz enfatizo en la importancia de que exista este espacio. Por esto es que recordó que su accionar no paró durante la pandemia ya que las redes sociales fueron de gran utilidad para mostrar sus colecciones y hacer guías virtuales.