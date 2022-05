Cine británico para disfrutar en Netflix

En otro fin de semana de otoño, la plataforma Netflix compartió tres títulos de producciones de origen británico para tener en cuenta.

El ritmo de la venganza

2020 – Dir: Reed Morano

Stephanie Patrick (Blake Lively) ha sufrido la pérdida de su familia en un accidente de avión. Tras este hecho, queda destrozada y en su camino hacia la autodestrucción sufrirá un desgaste tanto físico como psicológico. Sin embargo, su vida dará un giro cuando descubra que la colisión fue intencionada.

Con la ayuda de un exagente (Jude Law) del servicio secreto británico y de Marc Serra (Sterling K. Brown), un espía retirado de la CIA, Stephanie se someterá a un arduo entrenamiento que le permita prepararse física y emocionalmente para enfrentar cara a cara a sus enemigos. A partir de ahí, se adentrará en una peligrosa misión, en un mundo oscuro y complejo, para intentar descubrir la verdad y vengar a su familia.

Downton Abbey: La película

2019 – Dir: Michael Engler

Condado inglés de Yorkshire, principios del siglo XX. En la casa de campo de Downton, vive la familia aristocráta Crawley y sus sirvientes. Los acontecimientos más destacados de la historia, en las postrimerías de la época eduardiana (1901-1910), tienen un importante efecto en sus vidas. Como por ejemplo que, a raíz de un suceso como el del hundimiento del Titanic, la familia Crawley se ve en una encrucijada. Su futuro heredero ha muerto en este suceso, y como no tienen hijos varones, solo tres hijas, estas no pueden heredar. Este vuelco de la fortuna no agradará a los miembros de la familia ni a los criados.

Blue Story: Pandillas de Londres

2019 – Dir: Rapman

Esta es una historia trágica de los mejores amigos Timmy (Stephen Odubola) y Marco (Micheal Ward), dos jóvenes que van a la misma escuela preparatoria, y que por el destino y la sociedad terminan convirtiéndose en enemigos. Timmy es un joven tímido, inteligente y algo ingenuo de Deptford, que va a la escuela en Peckham, donde entabla una amistad con Marco que es un niño carismático y callejero del área local.

Aunque viven en los barrios vecinos de Londres que se encuentran en guerra, los dos rápidamente forman una amistad firme hasta que esta se pone a prueba y los dos muchachos terminan en lados rivales de un ciclo interminable de guerra de pandillas.