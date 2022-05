Ulises Puiggrós: "Como una meta propia o desafío actoral, decidí meterme en la piel de Lila"

Como parte de una gira nacional, Ulises Puiggrós habló con Diario 13 San Juan para contar sobre su última creación teatral, “Lila” con la que llegará a la provincia el próximo 28 de mayo al Teatro del Bicentenario.

En el comienzo de la conversación, el actor se presentó a sí mismo y dijo: “Me definiría como un artista mutante que, en todo momento está en una búsqueda interna y también externa de contar historias, de mirar, de aprender, de hacer que mis capacidades crezcan… estoy en una búsqueda permanente”, comenzó diciendo.

Luego agregó: “Soy inquieto, mutante, curioso, amiguero e imparable. Hice tantas cosas en mi vida que la gente no lo puede creer, parece que he vivido un montón de vidas. En San Juan estuve muchas veces cuando me dedicaba al fitness, fui campeón del mundo de aeróbica deportiva, tuve un instructorado para capacitar profesores y viajaba a la provincia a tomar los exámenes en el estudio de Marta Mulleady” comentó.

“Todo lo que me propongo como objetivo lo logro. Soy mutante porque me aburro de pensar siempre igual, me gusta cambiar, no me considero inestable pero creo que me van interesando diferentes cosas en diferentes momentos de la vida y mi opinión a medida que va madurando va cambiando y no me caso con una sola, y lo veo como algo positivo. También soy amiguero porque tengo amigos de hace muchos años, me junto con ellos, aprendo y me siento contenido. Curioso, porque me gusta indagar, no solamente en el mundo o en las historias o los personajes, sino en mí, que constantemente intentando aprender de mí mismo, trato de amigarme con las oscuridades, las sombras mías… me gusta aprender, ver cosas nuevas”, detalló sobre él mismo.

Su pasión por el arte comenzó cuando conoció el talento de su familia: “Descubrí que mi tatarabuelo y mi bisabuelo habían sido pintores, de hecho tienen cuadros en el Museo del Prado, y mi bisabuelo fue uno de los pintoreristas más famoso de Buenos Aires. Mi abuela, que era la persona que yo más admiraba, fue pianista y nunca la vi tocar. Desde chico lo que hacía era dibujar y pintar, desde que tengo 3 o 4 años, tengo dibujos de esa época, de hecho en un momento estudié bellas artes y creí que lo mío iba por ese lado. Me gustó el cine y nunca me imaginé que iba a trabajar de eso. Mi papá fue modelo y actor de fotonovela, fundo la Asociación argentina de modelos, con 6 profesionales famosos de la época y llegó a la fotonovela, cuando le ofrecieron trabajar en televisión no le gustó, nunca explicó qué le sucedió y yo, buscando un poco la figura paterna como que quise seguir sus pasos y, de adolescente me metí a estudiar teatro con Agustín Alesso. También hice publicidad, pero era muy tímido y me sentía muy expuesto y por eso abandoné. Finalmente, hace más de 13 años volví a entrenar, actuar y a estudiar”, dijo el entrevistado.

Con algunos referentes internacionales que lo inspiran, Ulises comentó: “Admiro a Meryl Streep, Glenn Close, Al Pacino, Robert De Niro en sus personajes, cómo los crean, cómo mutan. Creo que el verdadero actor tiene que poder meterse en la piel de otras personas, tiene el poder de vivir otras vidas; no me divierte para nada interpretarme a mí mismo, ni hacer de mí con otro nombre, me aburro”.

Este 28 de mayo, Puiggrós llegará al Teatro del Bicentenario con Lila y sobre esta presentación dijo: “Voy a estar en San Juan, muy feliz de hacerlo. Es mi primera obra de teatro que escribí con un personaje trans, se llamó ´Miranda´ y la protagonizó Romina Escobar, que es una actriz trans ganadora de muchos premios y con quien tuve la suerte de trabajar y ser amigo. Ella hizo ese personaje y la obra fue el disparador para escribir “Lila”. Reconozco que fue muy difícil y nunca imaginé que la iba a hacer yo. Siempre creí que la iba a interpretar otra de mis amigas trans y no sé por qué, así como una meta propia o desafío actoral decidí meterme en la piel de Lila” recordó el artista.

“Fue muy duro componer a Lila, porque empecé el proceso desde lo externo a lo interno, y lo primero que hice fue buscar al personaje desde la imagen, la peluca, el maquillaje, el cuerpo, los movimientos, cómo hablaba y después, de a poquito, empecé a ahondar en el personaje, siempre con mucho respeto en todas mis amigas trans. Antes del estreno todas ellas vieron la obra y tuve el visto bueno lo que me dio paz y me hizo sentir que estaba haciendo algo bueno, una obra que iba a lograr que el público empatice con la comunidad trans”, recordó.

“La primera vez que me vestí intentando ser una mujer trans, me di cuenta que era una caricatura y me dio mucha tristeza. Reconocí que debía encarar ese desafío con mucha más responsabilidad, porque una chica trans hace todo lo posible por ser mujer, ahí empecé a darme cuenta lo difícil que es verte en un cuerpo equivocado, no poder salir y hacer todo lo posible para no verte de esa manera. Y, al mismo tiempo me venían los pensamientos de cómo te ve la gente en esa transición, y comencé a sentir lo que debe vivir una china trans cuando decide cambiar su imagen. Fue muy difícil pero lo logré gracias a mi directora Débora Longobardi, que me acompañó en ese proceso y mis amigas trans a las que consulté todo el tiempo”.

“Lila tiene el plus de que es española que baila, que canta y que es una diva de la canción. No es cualquier artista. Hay una gira nacional y ya tengo confirmadas tres fechas que son San Juan, Córdoba, Tucumán y otras funciones en proceso. Lila no es un espectáculo trans, tampoco es un espectáculo de transformismo, como mucha gente cree y confunde, es una obra de teatro que tiene un personaje trans que es adorable y que empieza desde el éxito, una estrella de la canción, famosa en España y que viene a la Argentina a hacer su primer show”, comentó Ulises.

“El público que vaya a la Sala Auditórium se encontrará con canciones que conocen todos, con un personaje adorable que cuenta su vida desde el humor, que no tiene resentimientos y se van a sentir identificados en temas como la discriminación, en la no aceptación, en lo difícil que es llegar, el desamor, los desengaños. Los sanjuaninos se van a sorprender con este espectáculo”, aseguró.

Para cerrar, el actor habló de sus proyectos y metas para este año: “Hay varias cosas que están en camino, Lila va a estar en la plataforma Teatrix, lo cual me hace muy feliz porque va a quedar inmortalizada y cualquier persona que la quiera ver podrá hacerlo. También está saliendo una serie que filmé, que es algo de un villano en neutro que se llama Melody y eso me pone muy feliz. Mi objetivo es llevar a Lila a todos los lugares que pueda, porque fueron dos años y medio de trabajo para que la obra salga a la luz, y para sentirme seguro con lo que estaba haciendo y con la historia que quería contar”.

Info importante.

Función de Ulises Puiggrós en San Juan, 28 de mayo, a las 21 horas en la Sala Auditórium del Teatro del Bicentenario.

Entradas para Lila en el siguiente link.