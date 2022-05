Una celebración a las costumbres sanjuaninas desembarcará en Chimbas

El arte local de la mano de una gran cantidad y variedad de artistas tendrá la oportunidad de deleitar al público este sábado 21 y domingo 22 de mayo. La invitación realizada este lunes en Banda Ancha con dos de sus protagonistas como lo son los bailarines Romina Oropel y Elías Martínez.

Serán 6 intervenciones con distintas temáticas que se realizarán en dos o tres funciones por día en el Costanera Complejo Ferial de Chimbas. La entrada será gratuita y tendrá a una gran cantidad y variedad de artistas en escena. Con dirección del reconocido director Ariel Sampaolesi, en un espectáculo es una ‘Celebración a las costumbres sanjuaninas’ que tiene tango, folklore y otras cosas bien típicas de esta tierra.

‘Es una propuesta diferente, no vista, no tradicional, no convencional. Una mirada inclusiva en todos los sentidos posibles sin faltar a la tradición y a los esencial de cada puesta’.

Los bailarines en Canal 13 contaron que por lo general la gente se queda prendida a la propuesta. ‘Se nota atraída al espectáculo’, puntualizó Romina.

Por otro lado, Elías aseguró que cada función es ‘un desafío hermoso, tenemos la fortuna de contar con una dirección con mucha experiencia y cada detalle está cuidado. Hay mucha preparación exhaustiva y preparada, tenemos muy presente la sorpresa, que el público no elije y tenemos que hacer que elijan quedarse’.

Teniendo en cuenta que es un espectáculo pensado más para adultos, los más pequeños quedan maravillados por los personajes y el vestuario de las intervenciones, según aseguraron los bailarines. ‘Las intervenciones tuvieron un impacto muy interesante en todas las edades, pero los niños se fascinan’.

El miércoles 25 de Mayo, una jornada de fiesta con artistas en vivo en el Costanera Complejo Ferial

Oropel y Martínez contaron en Banda Ancha que estarán con todas las intervenciones juntas dese las 15 a las 17 con locro empanadas el miércoles 25 de mayo. ‘Recomiendo que vayan’, expresaron los bailarines

‘La idea es respetar la esencia del tango, el folklore y demás artes que se traten, pero con todo el respeto a lo nuevo, a la innovación. La idea es hacer una resistencia utilizando todos los lenguajes siempre estudiando, con profesionalismos, para que sigan vivas las artes', contó Oropel.