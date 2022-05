Conocé a la salteña que conquistó con su novela 'Gordofobia'

Gisel Navarro, tiene 30 años y es oriunda de Salta. Desde los 15 años comenzó a dar pasos con lo que es su mayor pasión. El paso de los años llevó a que se afianzará y así logrará cumplir el sueño de todo escritor, publicar su libro.

La joven escritora de Salta charló con Diario 13 y mencionó ‘empecé a escribir cuando iba a la secundaria, más o menos cuando tenía 15 años’. A la vez añadió ‘escribía cuentos cortos infantiles y poemas. Siempre fue como una afición, me gustaba en ese momento poder explorar mi creatividad, mi imaginación siempre estaba volando muy lejos’. Esos fueron los primeros pasos que dieron luz a lo que es hoy Gisel.

Como para muchos escritores, Wattpad es una importante vertiente de su vida. Por ello es que comentó ‘Conocí Wattpad en el 2016, después que la vida adulta me hiciera esclava de otras actividades, ya casi había olvidado lo que era tener tiempo para leer y, sobre todo, escribir’. A ello le sumó ‘cuando una amiga me habló sobre esta plataforma solo la veía como una posibilidad para leer sin necesidad de hacer mucho más que tomar mi celular y abrir la aplicación’. Sin embargo, todo fue para mejor y se convirtió en su ventana literaria.

Su lado creativo aflora con cada paso, por lo que explicó ‘particularmente a veces estoy siendo más lectora que escritora, pero hay días en los que me siento abrumada de emociones, de cosas por expresar y decir, esos son mis días preferidos para sentarme frente a la compu’. En el mismo sentido dijo ‘todo fluye solo de ahí en más. Las ideas siempre están, pero es complicado encontrar momentos para poner en marcha la creatividad. Normalmente me siento inspirada por cuestiones cotidianas, otras veces también la necesidad de decir cosas, de expresar, de revolucionar(me)’.

Su primer libro publicado en físico es Gordofobia, Gisel explicó ‘fue en esa época en la que empecé a leer en Wattpad la misma en la que comencé a hacer introspección sobre un tema que me había atravesado desde siempre: mi cuerpo, la gordura, los estándares de belleza, el nunca haberme visto bien de la manera en la que era porque siempre estuve midiendo mi valor con comparación con otras’. En la misma línea detalló ‘abrí mi campo de visión para darme cuenta de que no era la única, que no solo me tocaba a mí, sino que hay un grito silencioso y que se impone en contra de la gordura: la Gordofobia. Entonces quise contarlo de una manera en la sabia hacerlo, escribiendo’. De este modo nació su mayor orgullo en la escritura.

También declaró que esta es ‘una novela un poco sobre mis experiencias, pero mucho más sobre la lucha de otras personas que atravesaron lo mismo’. De este modo sentenció ‘un poco también con otros condimentos como las relaciones con otros, amigos, familia y el amor. Pero más q nada el amor propio’.

Su escritura se vio inmersa con una importante temática social, que llevó a que su libro sea un éxito entre los jóvenes que sintieron una fuerte conexión con lo que Gisel plasmó con su pluma y editorial Naranja lo sacó a la luz.