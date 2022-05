Se viene la Semana Geeked en Netflix

Para sorpresa de sus suscriptores, Netflix acaba de lanzar un adelanto como manera de confirmar la realización de un evento para no perderse.

A través de un video, la plataforma de la N anunció una nueva edición de la Semana Geeked, un evento virtual de cinco días en el que se presta especial atención a las películas y series más "frikis", extrañas y alocadas de la plataforma de streaming, con avances y estrenos exclusivos, informó IndieHoy.

En 2022, la celebración se extenderá desde el lunes 6 al viernes 10 de junio y, se espera que el sitio de contenidos comparta una gran cantidad de información de algunos de sus títulos más esperados, desde teaser tráilers hasta detrás de escena, pasando por imágenes de los rodajes.

En Youtube se adelantó material de Stranger Things 4, Sandman, The Umbrella Academy, The Grey Man, Sweet Tooth, Resident Evil, The Sea Beast, Alice in Borderland, The Cuphead Show!, Cyberpunk: Edgerunners, Locke & Key, Shadow and Bone y Spiderhead.

También desde la web informaron cómo estarán divididos los días, cada uno dedicado a un tema distinto: Lunes 6 – Series; martes 7 – Películas; miércoles 8 – Animación; jueves 9 – Stranger Things y viernes 10 – Juegos. Además, confirmaron que los presentadores del evento serán Jacob Bertrand, jstoobs, Jaeden Martell, Reece Feldman (alias guywithamoviecamera), Ella Purnell, Tiffany Smith, Felicia Day, B. Dave Walters, Geoff Keighley y Mari Takahashi.