Exclusiva con Victoria Bayona: 'Juego a ser arquitecta de un universo'

Victoria Bayona es una escritora joven argentina que está lanzando su primer libro infantil. Pero no es su primera creación. Su experiencia es gigante y por ello es que varias editoriales publicaron varios de sus libros. En la Feria del Libro fue un éxito y aclamada por diferentes sectores etarios.

Victoria es una artista con todas las letras, escribe, canta, dibuja, baila y actual. El arte esta en su sangre. Con estas novedades literarias ella llega para demostrar que su escritura es amplia y puede seguir creciendo. Es así como Victoria charló con Diario 13 sobre como nació 'El pequeño Malabarista', libro lanzado en diciembre y que es uno de los más aclamados en Urano.

De este modo, Bayona explicó 'todo surgió por un amigo que me dijo que tenía una idea para un cuento. Siendo escritora me pasa bastante de que hay gente que se acerca y me dice tengo una idea para un cuento y en general no siempre las ideas son potables para trabajar. Pero en este caso así fue'. A ello le sumó que le comentó la idea de 'un chico que empieza a hacer malabares y de tanta mirar al cielo se hace amigo de los pájaros', la idea la emocionó y encanto. Por eso es que comenzó con el proceso de desarrolló dejando un mensaje hermoso para los más pequeños.

Este libro esta 'escrito para primeros lectores'. Por lo que agregó 'me pasa que tengo mucho respeto porque me parece que el texto tiene que ser poco, tiene que ser una muy buena idea de contar, una muy buena manera y siempre me parece un plus tener algo poético de forma. En lo particular mí me gusta mucho por las ilusiones, porque la hizo una de mis mejores amigas', detalló con una sonrisa en su cara.

Su vida es el arte. Por ello Victoria mencionó 'desde siempre, lo que más me gusta hacer es escribir. Siempre tuve como el sueño de poder dedicarme a esto un día y la verdad es que me gusta hacer montón de cosas'. Ante esto aclaró 'disfruto mucho dibujar, me gusta mucho cantar, actuar, me gusta mucho las actividades que tienen que ver con el ámbito artístico'. Sumado dijo 'siempre lo artístico me atrae tanto el poder desarrollarlo y conservarlo'. En torno a la escritura subrayó ' me parece una actividad que voy a hacer hasta qué parta'.

Bayona no es una principiante. Desde el 2013 esta publicando sus escritos. Las novelas Dalila y los tritauros (2013), La maestra, Los viajes de Marion (2015). La mascota, Los monos fantasma (2018), y 20 poemas de terror y una canción disparatada (2019). Son algunos de sus éxitos. pero no es todo ya que una de sus obras más aclamadas es Casa de Fieras, que se lanzó en noviembre 2020, bajo el sello Puck, de ficción juvenil, el cual tiene su continuación Casa de Fieras 2: El portal del norte que se lanzará bajo el mismo sello en 2022.

'El pequeño malabarista fue un libro fuera de lo que suelo hacer porque es un libro para primeras infancias, pero en general lo que yo hago es trabajar sobre novelas de fantasia qué es un género que se caracteriza por la creación del mundo, con reglas propias y todo esa construcción lleva un montón de tiempo' comentó a este medio. A esto le sumó 'y eso lo que más me gusta hacer meterme y juego a ser arquitecta de un universo y para eso hay que planificar montón'.

Su proceso de trabajo no es nada fácil, Victoria es una creadora, 'en general mi proceso de trabajo inicia cuando empiezo a idear una nueva historia. Tengo un cuaderno en qué vuelco las primeras ideas, los perfiles de mi personaje, trato de esbozar desde dónde voy arrancar, cuál va a ser el conflicto, cómo se va a resolver y todo eso forma parte de un primer paso'. Posteriormente lleva a cabo bocetos donde pone en manifiesto su habilidad en el dibujo. Cuando ya tiene todo listo es el momento en que hace la magia. 'Una vez que estoy segura de por donde va la historia, de quiénes van a ser los protagonistas, ahí empiezo el trabajo de sentarme a escribir en la computadora. En general escribo de manera lineal. Luego de ello inicia la etapa de corrección que fundamental'.

Además del Pequeño Malabarista, Victoria esta lanzando Casa de las Fieras, catalogada como una novela de fantasía y realismo mágico, el cual tiene una trama atrapante y deja en manifiesto el talento de la joven escritora oriunda de La Plata.