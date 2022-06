Mr. Soma presentó “Collado”, una canción para un lugar especial de San Juan

Un lugar muy especial de la provincia de San Juan fue representado en una canción. El músico, Mr. Soma (Sebastián Sosa) le puso notas musicales al Collado, un paraje de Valle Fértil, en San Agustín.

Se trata de un lugar muy especial, caracterizado por la calma, alejado de la ciudad. “Es la casa de un amigo donde pasamos el fin de año, el verano fui con la familia a visitarlo” contó el entrevistado a Canal 13, “estoy muy contento por el resultado”, agregó.

Según contó Sosa, se trata de la casa de una antigua chamana, en la que ahora vive su amigo, el “Chala”, cuyo lugar te envuelve en una mística conexión con la naturaleza, aunque no es tan sencillo llegar. “El viaje a San Agustín, después el viaje hasta el lugar pasando el rio, sacándose las zapatillas para cruzar. Cuando llego me siento re acelerado y estoy unos días hasta que me calmo un poco”.

Mr. Soma le imprimió la esencia del lugar a la canción, “ver las paredes de la quebrada, la resonancia de sonido que tiene el lugar fue clave. En esta canción grave los teclados, algo de la percusión y los vientos”, dijo.

Actualmente, el músico está produciendo en su casa en Capital, en donde tiene su bunker de creación y donde van los artistas del rap y del trap a realizar sus creaciones, como a RostroRoto y el freetstyle CH.

Sosa tiene una larga trayectoria, con la participación y la fundación de importantes proyectos musicales de la provincia de San Juan. “Empecé con una banda de ska punk, ‘Resistencia No Violenta’, con grandes músicos. Después estuvimos con Salamanca”, recordó.