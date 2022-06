Murió el actor Ray Liotta

El mundo del cine llora al actor Ray Liotta, quien falleció a los 67 años en República Dominicana en donde se encontraba filmando su última película.

El sitio Deadline fue el portal que confirmó el fallecimiento del artista mientras dormía. Liotta era el protagonista de “Dangerous Waters” y se encontraba en ese país junto a varios compañeros de trabajo.

Acaba de morir a los 67 años Ray Liotta, protagonista de «Goodfellas», una de las películas más influyentes del cine.



Acá la escena que Joe Pesci improvisó estando con él: pic.twitter.com/DhTZa15BR0 — Felipe (@ScreenReview_) May 26, 2022

Si bien aún se desconoce la causa oficial de su deceso, las redes sociales comenzaron a despedir al reconocido actor que se lució en varias películas premiadas. Según en programa TMZ, la prometida del actor, Jacy Nittolo, estaba acompañando a Ray en el rodaje.

Sus últimos trabajos incluyeron “The Many Saints of Newark”, “Marriage Story” y “No Sudden Move”. De acuerdo al citado medio, había terminado de filmar “Cocaine Bear”, dirigida por Elizabeth Banks, y debía protagonizar la película de “Working Title The Substance”, junto a Demi Moore y Margaret Qualley.

"Estamos puestos, como Ray Liotta en Uno de los nuestros"



RIP uD83DuDE4FuD83CuDFFB pic.twitter.com/3tBUvlT7mZ — El V Elemento (@ElVElemento) May 26, 2022

También actuó con Taron Egerton en la serie Black Bird de Apple TV+, apareció en “Hanna” de Prime Video y protagonizó junto a Jennifer Lopez el drama de NBC “Shades of Blue” entre 2016 y 2018.

En 2005, ganó un Primetime Emmy como mejor actor invitado en el drama televisivo “ER”, informó Infobae.

Ojalá Ray Liotta entrando en el cielo tan feliz como al Copacabana. Descanse en paz. pic.twitter.com/LqxcsxiLAt — Juan (@Juanjogola) May 26, 2022